Qatar 2022, l’undici tipo degli esclusi: quanti campioni!

In attesa del Mondiale si può giocare costruendo la squadra tipo di coloro che non ne faranno parte in quanto esclusi a causa della mancata qualificazione della propria Nazionale

Ci siamo, il Mondiale sta per arrivare. Manca sempre meno alla rassegna iridata più unica e originale della storia. Il motivo principale? Si gioca in inverno! Per la seconda volta consecutiva l’Italia non ci sarà. Altra brutta batosta ma i campioni non mancheranno. Sarà sicuramente un mese all’insegna dello spettacolo. Si parte il 20 novembre con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador. La finalissima invece è in programma il 18 dicembre. Mancano esattamente nove giorni all’inizio del Mondiale! Ormai quasi tutte le Nazionali hanno diramato le proprie convocazioni: dalla Francia campione in carica all’Argentina campione del Sudamerica. Da Mbappe a Messi passando per Cristiano Ronaldo e Neymar. Ne vedremo delle belle. Mancheranno purtroppo all’appello tanti altri fuoriclasse: Haland, Salah, Verratti e non solo. Infatti oltre all’Italia altre nazionali non prenderanno parte alla ventiduesima edizione della Coppa del Mondo. Da registrare le sudamericane Cile e Colombia, le africane Egitto, Algeria e Nigeria.

QUANTI CAMPIONI FUORI

E’ possibile stilare a tal proposito un undici tipo con tanto di panchina dei giocatori esclusi da Qatar 2022. Alla vista è una squadra di altissimo livello capace di vincere a mani basse contro chiunque.

(4-3-3) Donnarumma (Italia); Cuadrado (Colombia), Alaba (Austria), Skriniar (Slovacchia), Robertson (Scozia); Barella (Italia), Verratti (Italia), Zinchenko (Ucraina); Luis Diaz (Colombia), Haland (Norvegia), Salah (Egitto).

A disposizione: Oblak (Slovenia), Bonucci (Italia), Di Lorenzo (Italia), Odegaard (Norvegia), Sabitzer (Austria), Mahrez (Algeria), Osimhen (Nigeria), Chiesa (Italia)

