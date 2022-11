Qatar 2022: infortunio al polpaccio per Mané, mondiale a rischio

Il centravanti del Bayern si è fatto male contro il Werder Brema ed ora rischia di non essere convocato

Brutte notizie per il Senegal: il giocatore più talentuoso, Sadio Mané, rischia di non partire per il Qatar. L’ex attaccante del Liverpool, infatti, nella sfida di ieri sera contro il Werder Brema, ha rimediato una botta al polpaccio destro che, sommato al fastidio che già provava al tendine, rischia di non farlo recuperare in tempo per l’inizio della kermesse iridata. In ogni caso, l’allenatore del Senegal Aliou Cissé annuncerà la sua lista di giocatori che andranno in Qatar non prima di venerdì prossimo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)