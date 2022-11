Qatar 2022: infortunio al ginocchio per Nkunku, salterà il mondiale

Il capocannoniere della Bundesliga si è fatto male in allenamento, non parteciperà alla kermesse

Si interrompe sul più bello l’ascesa di Christopher Nkunku, che dopo le grandi prestazioni nella stagione scorsa e in quella attuale si era guadagnato non solo la candidatura al Pallone d’Oro, ma anche la convocazione al mondiale con la Francia. Il centravanti del Lipsia, infatti, si è infortunato al ginocchio in allenamento e non potrà partecipare al mondiale in Qatar che inizierà domenica prossima. Un brutto colpo per lui e per la nazionale di Deschamps, che oltre a Nkunku non avrà a disposizione altri grandi giocatori come Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté, Mike Maignan e Paul Pogba. Al suo posto Kolo Muani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioinpillole.it)