Qatar 2022, in quattro per due posti: Polonia, Svezia, Portogallo e Macedonia del Nord si giocano il mondiale

Qatar 2022, in quattro per due posti: Polonia, Svezia, Portogallo e Macedonia...

In attesa della terza finale playoff, domani sera conosceremo altre due delle partecipanti alla kermesse iridata del prossimo inverno

Il Galles, vittorioso contro l’Austria, aspetta di conoscere la sua avversaria (Scozia-Ucraina è stata rinviata a giugno a causa della guerra), domani sera andranno in scena due finali playoff per la qualificazione al prossimo mondiale in Qatar. Il Portogallo, che ha eliminato la Turchia, se la vedrà con la Macedonia del Nord, che può vantare l’illustre scalpo dell’Italia dopo averla battuta in semifinale. La Polonia invece, passata d’ufficio in finale dopo la squalifica della Russia, affronterà la Svezia, che ha sconfitto ai supplementari la Repubblica Ceca.

Sulla carta, c’è una sfida molto più squilibrata nel pronostico rispetto all’altra. Il Portogallo, che giocherà anche in casa, è superiore alla Macedonia del Nord, ma lo era anche l’Italia. I macedoni sono in fiducia, credono nel doppio miracolo e approcceranno il match come hanno fatto con gli Azzurri: difesa compatta e contropiede. I lusitani in questo momento hanno più qualità individuale e cinismo dell’Italia, soprattutto in attacco, ma sono privi dei due difensori centrali titolari ed in generale la loro fase difensiva (come si è già visto con la Turchia) non è impeccabile. I portoghesi dovranno curare in particolare quest’aspetto se non vogliono fare la fine della nazionale di Roberto Mancini. I precedenti tra le due nazionali sono soltanto due, in entrambi i casi amichevoli, uno vinto 1-0 dal Portogallo nel 2003 ed un pareggio 0-0 nel 2012.

L’altra sfida tra Polonia e Svezia invece sembra più incerta nel pronostico. I polacchi, trascinati fino a qui dal loro bomber Lewandowski, partono leggermente favoriti. Hanno più qualità, giocano tra le mura amiche, ma soprattutto, a differenza della Svezia, non hanno sulle gambe la fatica della semifinale, essendosi qualificati d’ufficio dopo la squalifica a tavolino della Russia. Gli svedesi dal canto loro possono vantare un’invidiabile compattezza difensiva ed un cinismo che in gare di questo tipo può fare la differenza (i tifosi dell’Italia se lo ricordano molto bene). Per quanto riguarda i precedenti nettamente in vantaggio gli svedesi con 15 vittorie ad 8 (e 4 pareggi), per un totale di 27 incontri. L’ultima sfida ufficiale l’ha vinta per 3-2 sempre la Svezia, eliminando la Polonia ai gironi di Euro 2020.

E’ tutto pronto ormai: quattro squadre per soltanto due posti. E’ l’ultima occasione di salire sul treno che porta ad un mondiale sui generis, per location e periodo in cui si svolge, ma che ha sempre il fascino della competizione più importante di tutte. La parola ora spetta al campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)