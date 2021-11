Qatar 2022, impresa Serbia! Ridono Croazia e Olanda. Flop Italia e Portogallo, per loro saranno spareggi

Terminate le gare di qualificazione della zona europea al prossimo mondiale, tra sorprese e conferme ora si attendono gli ultimi verdetti che usciranno dai playoff di marzo

I giochi sono fatti. Scopriamo nel dettaglio, girone per girone, come sono andate le cose, le dieci qualificate dirette a Qatar 2022 e chi invece dovrà giocarsi tutto negli spareggi.

Gruppo A

Suicidio sportivo per il Portogallo. Cristiano Ronaldo e i suoi prima non vanno oltre lo 0-0 contro l’Irlanda e poi nella sfida decisiva con la Serbia si fanno rimontare da Tadic e Mitrovic. La rete al 90’ dell’attaccante del Fulham regala ai serbi la qualificazione diretta al mondiale, lusitani, invece, che dovranno passare dal purgatorio dei playoff.

Gruppo B

Altro harakiri, questa volta è la Svezia a buttarsi via. Ibrahimovic e compagni cadono in Georgia sotto i colpi di Kvaratskhelia, gioiellino del calcio georgiano, e si presentano allo scontro diretto con la Spagna costretti a vincere. Le furie rosse, invece, vincono di misura in Grecia e con qualche brivido superano col medesimo risultato anche gli svedesi assicurandosi un posto in Qatar. Svezia, dunque, ai playoff.

Gruppo C

L’Italia si smarrisce e sarà costretta ancora una volta agli spareggi come nel 2017. La squadra di Mancini non va oltre l’1-1 in casa con la Svizzera, fallendo un rigore con Jorginho quasi al 90’. In Irlanda del Nord sbatte contro il pullman avversario che gli impone lo 0-0. Gli elvetici, invece, fanno il loro e strapazzano tra le mura amiche la Bulgaria 4-0 guadagnandosi l’accesso diretto al mondiale.

La delusione di Jorginho dopo il rigore fallito quasi al 90′ – Fonte ilbianconero.com

Gruppo D

La Francia si prende il Qatar annientando 8-0 il Kazakistan, mattatore del match Mbappè autore di quattro reti. I galletti poi stoppano a domicilio la Finlandia consentendo all’Ucraina, vincente in Bosnia, di agguantare la seconda piazza e di conseguenza gli spareggi. Beffa cocente per gli scandinavi che avevano anche loro battuto la Bosnia lo scorso weekend.

Gruppo E

Il Belgio battendo l’Estonia stacca il pass per il mondiale. Il Galles vince con la Bielorussia e poi pareggia con i primi del girone prendendosi il secondo posto. Terzo posto indolore per la Repubblica Ceca, quest’ultima va ai playoff grazie alla Nations League. I cechi avevano comunque battuto l’Estonia nell’ultima partita delle loro qualificazioni.

Gruppo F

Giochi quasi decisi alla vigilia qui. La Danimarca già qualificata fallisce il percorso netto di dieci vittorie su dieci. I danesi battono sì le Far Oer ma perdono nell’ultimo match con la Scozia. In queste due partite Kjaer e compagni subiscono anche le prime reti di queste qualificazioni. Gli scozzesi dal canto loro si prendono gli spareggi battendo a domicilio la Moldavia e poi, come già detto, in casa la Danimarca. Niente da fare per Israele che termina a pari punti dietro la Scozia insieme all’Austria, quest’ultima però centra gli spareggi per la Nations League.

Gruppo G

Le amnesie in Montenegro non costano care all’Olanda. In vantaggio di due gol gli oranje erano stati ripresi nel finale di partita. Ieri, invece, la vittoria 2-0 contro la Norvegia regala il posto al mondiale alla formazione di Louis van Gaal. Scandinavi fuori a causa anche del pareggio di sabato con la Lettonia. Agli spareggi va la Turchia dopo le vittorie con Gibilterra e Montenegro.

Gruppo H

La Russia arriva a dieci minuti dal mondiale ma alla fine la spunta la Croazia. Nello scontro diretto pesa come un macigno l’autogol di Kudryashov all’81’ su di un campo ai limiti della praticabilità. Il gol regala ai croati il Qatar mentre costringe i russi agli spareggi. Le due squadre erano arrivate alla sfida finale annichilendo Cipro e Malta, con la Russia prima in vantaggio di un punto. L’1-0 dell’ultimo match, però, ha premiato i croati.

Gruppo I

L’Inghilterra si prende il mondiale segnando 15 gol in due partite contro le malcapitate Albania e San Marino. Sugli scudi Harry Kane autore di 7 reti in due match. Proprio la squadra di Reja perde la possibilità di centrare gli spareggi, ci va invece la Polonia di Paulo Sousa che vince contro Andorra. Ininfluente per Lewandowski e compagni la sconfitta casalinga con l’Ungheria.

Gruppo J

Germania già qualificata che si concede una doppia vittoria con Liechtenstein e Armenia. Dietro di lei lotta serrata per la seconda piazza tra Romania, Macedonia del Nord e, appunto, Armenia. La spuntano i macedoni che approfittano del clamoroso 0-0 che l’Islanda impone alla Romania. La Macedonia prima estromette dalla corsa l’Armenia surclassandola in trasferta per 5-0 e poi batte proprio l’Islanda grazie a una gran doppietta del napoletano Elmas, 3-1 il finale. A nulla serve la vittoria della Romania in casa del Liechtenstein.

Queste le squadre direttamente qualificate a Qatar 2022: Serbia, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Danimarca, Olanda, Croazia, Inghilterra e Germania.

Alle squadre che si giocheranno gli spareggi vanno aggiunte le due migliori della Nations League non qualificate dai gironi. La formula è cambiata, le dodici squadre, divise tra sei teste di serie e sei no, verranno divise in tre raggruppamenti da quattro. Questi produrranno tre final four con due semifinali e una finale secche. Le semifinali saranno giocate in casa della testa di serie mentre la sede della finale sarà sorteggiata. Le squadre che vinceranno le tre finali saranno le ultime tre qualificate al mondiale per quanto riguarda la zona europea.

Ecco le nazionali qualificate come teste di serie: Portogallo, Svezia, Italia, Galles, Scozia, Russia. Le non teste di serie saranno: Polonia, Macedonia del Nord, Turchia, Ucraina mentre dalla Nations League ecco Austria e Repubblica Ceca.

Venerdì 26 novembre a Zurigo il sorteggio. Il 24 e 25 marzo 2022 le semifinali; il 28 e il 29 dello stesso mese le finalissime.

Glauco Dusso