Qatar 2022: Giroud aggancia Henry al primo posto dei marcatori all time della Francia

Il centravanti del Milan grazie alla doppietta contro l’Australia ha raggiunto l’ex calciatore dell’Arsenal in vetta alla classifica dei bomber transalpini

E’ un periodo d’oro per Olivier Giroud, sia con il proprio club che con la nazionale. Il trasferimento al Milan gli ha regalato una seconda giovinezza e l’improvviso infortunio di Benzema gli ha restituito il posto da attaccante titolare nella Francia come fu nel 2018. Ebbene, Giroud ha ripagato subito la fiducia di Deschamps mettendo a segno una doppietta nel match inaugurale del mondiale contro l’Australia. Due gol molto importanti per i transaplini, ma anche per lui, che ha raggiunto al primo posto della classifica cannonieri all-time della Francia una leggenda come Thierry Henry. Ed ora punta a superarlo, per questo Giroud, al momento, tutto sembra possibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)