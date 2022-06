Qatar 2022: Galles da favola! Ucraina battuta e mondiale dopo 64 anni

Un autogol di Yarmolenko condanna la nazionale gialloblu e permette a Bale e compagni di agguantare un risultato storico per il loro Paese

Il Galles ce l’ha fatta. Sono i ragazzi di Page l’ultima nazione europea a qualificarsi per il mondiale invernale in Qatar, un traguardo che i gallesi aspettavano da 64 anni. Grandissime feste dopo il triplice fischio dell’arbitro Lahoz al Cardiff City Stadium. Delusione cocente, invece, per l’Ucraina che dopo una partita sfortunata è uscita sconfitta forse immeritatamente. Belli comunque i gesti nel dopopartita con anche l’arbitro che va a consolare Zinchenko ma anche i giocatori gallesi hanno fatto lo stesso. Bale è andato a salutare la tifoseria ucraina, un popolo già demoralizzato dalle note vicende extra calcio. Partita decisa nel primo tempo da un autogol di Yarmolenko che ha deviato nella propria porta una perfida punizione di Bale. L’Ucraina per il resto del match si è riversata in attacco per cercare il pareggio ma non c’è stato nulla da fare. Il Galles stesso, però, ha avuto due grandi occasioni per chiuderla. Prima Ramsey non ha trovato la porta e poi Johnson ha colpito il palo senza trovare, quindi, il raddoppio per i padroni di casa.

La squadra di Robert Page, quindi, in Qatar andrà a chiudere il girone B dove troverà il derby con l’Inghilterra, l’Iran e gli Stati Uniti.

Glauco Dusso