Qatar 2022: Colombia e Cile eliminati, Perù agli spareggi con l’Australia, il Senegal beffa di nuovo l’Egitto

Mané e Lapadula trascinano le loro nazionali, esclusioni eccellenti in Sud America, anche Salah resta a casa

Anche fuori dall’Europa non sono mancate le sorprese nell’ultima giornata di qualificazione a Qatar 2022. In Sud America Colombia e Cile sono state eliminate in favore di Ecuador ed Uruguay, che hanno staccato il pass per il mondiale insieme ad Argentina e Brasile già qualificate. Il Perù invece grazie a Lapadula ha agguantato il quinto posto e se la vedrà nello spareggio intercontinentale con l’Australia o gli Emirati Arabi Uniti. In Africa il Senegal di Mané beffa ancora una volta ai rigori l’Egitto di Salah (rigore decisivo segnato di nuovo dal centravanti dei Reds). Oltre ai senegalesi, in Qatar voleranno anche Nigeria, Camerun, Marocco e Tunisia. Per quanto riguarda infine la Confederazione del Nord America, il Canada è già qualificato, a Messico e Stati Uniti basta un punto ciascuno nell’ultima giornata (giocheranno contro), quindi con ogni probabilità sarà la Costa Rica quarta a sfidare nello spareggio una tra Nuova Zelanda e Isole Salomone.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)