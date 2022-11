Qatar 2022, chi sarà la stella del Mondiale? Un nome: Vinicius Junior

La rassegna iridata più importante sta per iniziare. Primi pronostici e prime previsioni su vincente e giocatore crack. Il brasiliano del Real Madrid può spaccare il mondo

Mancano solamente 48 ore all’inizio del Mondiale in Qatar. I padroni di casa apriranno il sipario domenica pomeriggio contro l’Ecuador. Il Mondiale più unico ed originale della storia sta per iniziare. Sarà il Mondiale delle stelle, nonostante qualcheduna di queste sia rimasta a casa (vedi articolo). Da Mbappe a Neymar passando per Messi, Benzema e Cristiano Ronaldo, il mondo è pronto al grandissimo spettacolo della Coppa del Mondo. L’Italia non ci sarà. Ma il divertimento sì. E’ anche arrivata l’ora dei primi pronostici e delle prime previsioni. C’è chi da il Brasile oppure l’Argentina come prossima nazionale campione del Mondo. O chi punta ancora sulla Francia, peraltro campione in carica. Ma il giocatore di Qatar 2022 chi sarà?

ATTACCO ATOMICO

Il Real Madrid è una delle squadre con più giocatori al Mondiale. Ben 13. Tra questi figura ovviamente il pallone d’Oro Karim Benzema, la classe sopraffina ed ex Pallone d’Oro Luka Modric nonché probabilmente il portiere ad oggi più forte del pianeta: Thibaut Courtois. Ma occhio ai giovani rampanti del Brasile, fra tutti Vinicius Junior. Il classe 2000 al primo Mondiale in carriera, sarà una delle stelle più luminose della Seleçao di Tite. Attacco atomico quello verde-oro composto dal già citato Neymar, dai velocisti Raphinha e Richarlison nonché dal bomber dell’Arsenal Gabriel Jesus. Più i vari Anthony, Rodrigo Goes e Martinelli. Vinicius Junior si candida a uomo di punta del Mondiale qatariota.

LO BENEDICE ANCELOTTI

Vinicius arriva a questo Mondiale reduce da un ultimo biennio coi fiocchi. La sua crescita sotto la guida di Re Carlo è stata evidentissima. Da giocatore talentuoso ma grezzo e discontinuo è diventato un fuoriclasse capace di portarsi su per le spalle il Real Madrid. Fantastica la sua ultima annata coronata con la vittoria in finale di Champions League con tanto di gol decisivo. Complessivamente l’annata 2021/22 è stata condita da 22 gol, 20 assist in 52 partite. Numeri da capogiro e determinanti per le vittorie in Liga e in Europa delle Merengues. Non è da meno la stagione attuale, chiusasi con 10 reti, 5 assist in 21 gare fra tutte le competizioni. Ora la consacrazione col Brasile, dove in 16 partite ha realizzato solamente una marcatura. In un Mondiale in cui ci si aspetta l’ultimo capolavoro di Messi e CR7, Vinicius può essere l’underdog che rompe gli indugi.