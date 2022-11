Qatar 2022, ambasciatore shock: “L’omosessualità è un danno psichico”

Faranno rumore le dichiarazioni di Khalid Salman a pochissimi giorni dall’avvio del Mondiale. Il dirigente ha rilasciato queste parole ad una tv tedesca

Mancano ormai solo 12 giorni all’inizio del Mondiale in Qatar. C’è grande attesa per il primo e unico campionato del Mondo invernale. Molte Nazionali hanno già diramato le prime convocazioni e l’attesa sta per finire. A pochissimi giorni dallo start definitivo faranno però un certo rumore le dichiarazioni dell’ambasciatore del Mondiale, Khalid Salman. Durante un documentario intitolato “Qatar segreto” che sarà trasmesso dall’emittente tedesca Zdf (in programma questa sera ore 20.15), l’ambasciatore ha speso parole piuttosto forti e decisamente discutibili sul tema dell’omosessualità. Queste le sue parole “Durante i Mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay. La cosa più importante è la seguente: tutti accetteranno che vengano nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole. L’omosessualità è un danno psichico“. Sicuramente non un bellissimo biglietto da visita per il mondo che tra meno di 10 giorni si fermerà e arriverà in Qatar in vista della kermesse internazionale più importante.

Sandro Caramazza