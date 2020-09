Punto Milan, è allarme in attacco: può bastare la scoperta di Colombo?

Lo stop di Ibra rilancia alcuni interrogativi sulle condizioni fisiche dello svedese, si valuta un nuovo intervento sul mercato

Il conto alla rovescia sta per segnare lo zero, mancano appena 4 giorni al debutto ufficiale del nuovo Milan targato Pioli. Il 17 settembre alle ore 20 il Diavolo scenderà in campo in Irlanda contro lo Shamrock Rovers per il secondo turno di qualificazione dell’Europa League. The Hoops non perdono una partita dal lontano 23 settembre del 2019 contro il Dundalk. Gli irlandesi sono una squadra da prendere con le molle, soprattutto perché la formazione che scenderà in campo quella sera dovrà rinunciare con molta probabilità a Zlatan Ibrahimovic.

Il fenomeno svedese sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra, difficile che Pioli lo rischi, soprattutto in virtù dell’esordio in campionato del lunedì successivo a San Siro contro il Bologna. Lo stop inaspettato di Zlatan fa tornare di moda un antico imperativo “serve un vice Ibra oppure no?”. Possono bastare gli adattati Rebic e Leao o il giovane Colombo a far dormire sogni tranquilli in quel ruolo?

La stagione è lunga, soprattutto se i tre step dell’Europa League dovessero essere brillantemente superati come si augura tutto il popolo rossonero. A onor del vero il giovane rampollo di casa Milan ha timbrato il cartellino del gol con una regolarità impressionante nelle amichevoli fin qui disputate, ma la Serie A e le competizioni europee sono ben altra cosa. Colombo scalda i motori, pronto a cucirsi addosso l’etichetta di predestinato. Maldini e Massara valutano un colpo last minute in attacco, resiste la candidatura di Jovic dal Real Madrid, ma solo in prestito. Ci sarebbe anche una suggestione pazzesca che arriva dalla Spagna, sempre sponda Merengues, ma meglio restare con i piedi per terra (per ora) e non fare voli pindarici. Bale sarebbe un colpo incredibile, che renderebbe ancora più sfavillante il mercato del Diavolo.

Contro lo Shamrock Rovers, visti i tempi ristretti, ci si affiderà alle pedine già presenti in rosa. Gli irlandesi non possono giustificare un investimento affrettato, nei prossimi giorni, però, potrebbero esserci delle sorprese.

FOTO: Pianetamilan.it

Marco Fabio Ceccatelli