Punto Milan, calciomercato hard e calendario soft

I rossoneri sono protagonisti di una campagna acquisti sfolgorante, la nuova avventura in serie A comincerà con tre partite sulla carta abbordabili

Nella giornata di ieri è stato stilato il calendario della prossima serie A. Per il Milan inizio soft con Bologna, Crotone e Spezia per poi tuffarsi nel derby della Madonnina alla quarta giornata e nel big match con la Roma alla quinta. Prima di tornare a calcare i campi della massima serie, gli uomini di Pioli affronteranno lo Shamrock Rovers in Irlanda il 17 settembre nel secondo turno di qualificazione ai gironi di Europa League. Insomma mancano appena due settimane prima che si possa dare modo al Diavolo di dimostrare che lo straordinario finale di stagione post lockdown non sia stato un caso a sé stante.

Senza timore di essere smentiti possiamo affermare che la società di via Aldo Rossi è fra le regine di questo primo scorcio di calciomercato, che chiuderà i battenti il prossimo 5 ottobre. Sistemata la priorità Ibrahimovic, è arrivato il colpaccio che nessuno si aspettata, quel Sandro Tonali inseguito a lungo anche da Juventus ed Inter. Ancora una volta il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha dimostrato di saperci fare anche come dirigente, intavolando una trattativa lampo con il Brescia, andata a dama grazie ad un’articolata formula che prevede un prestito oneroso a 10 milioni, un diritto di riscatto a 15 più una serie bonus fino ad altri 10 milioni. In più Cellino conserverà un 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Intanto oggi sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto annuale Brahim Diaz del Real Madrid. Il fantasista spagnolo di origini marocchine arriva dai Blancos con la formula del prestito secco, ma i due club durante la stagione si siederanno al tavolo per studiare un accordo alternativo. Il Milan non si fermerà qui, l’arrivo di Tonali non esclude quello di Bakayoko, per il quale l’accordo col Chelsea è sempre più vicino. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se l’affare andrà in porto. Torna di moda la suggestione Luka Jovic come vice Ibrahimovic, questa volta l’idea sarebbe quella di intavolare un prestito secco che possa permettere al Real di valorizzare il centravanti serbo e al Milan di avere a disposizione un attaccante di livello internazionale a basso costo.

FOTO: Milanlive.it

Marco Fabio Ceccatelli