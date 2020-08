Punto Lazio – Rinnovo Immobile ufficiale, ma spunta il giallo Lulic

Il bomber biancoceleste si lega a vita alla prima squadra della capitale, ombre sul futuro del capitano

Il calciomercato biancoceleste non ha ancora sfoggiato grandi acquisti, se non l’ingaggio dell’esperto portiere Pepe Reina dal Milan, ma comunque nella giornata di oggi è arrivata una notizia che farà esultare i tifosi della Lazio. Ciro Immobile ha ufficialmente rinnovato con la prima squadra della capitale. A dare l’annuncio il responsabile della comunicazione Stefano De Martino: “Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare. Vogliamo subito annunciarla perché è una notizia di solo qualche ora fa, è importante perché Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della Scarpa d’Oro”.

Il contratto prevederebbe anche un opzione per un anno ulteriore (fino al 2026), il bomber biancoceleste percepirà 4 milioni all’anno più bonus.

Situazione Muriqi, Fares e Acerbi

Scongiurato il pericolo Fiorentina, Muriqi rimane la prima scelta per l’attacco in casa Lazio. Il Fenerbahce ha sperato fino all’ultimo di poter scatenare un’asta, ma allo stato attuale l’offerta dei biancocelesti di 16 milioni più 2 di bonus è la migliore arrivata al club turco. Per l’esterno della Spal c’è fiducia sulla chiusura della trattativa già in questa settimana, Inzaghi ha chiesto alla società di accelerare per poter avere a disposizione ad Auronzo almeno un nuovo titolare. La Lazio ha offerto 3 milioni a stagione a Francesco Acerbi per legarsi a vita con i capitolini, attesa a breve la risposta positiva di re Leone.

Il giallo Lulic

Aumentano le preoccupazioni in casa Lazio per le condizioni di Senad Lulic. Il capitano delle aquile sta svolgendo ulteriori cure a Desenzano del Garda per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia. Lotito aveva rinnovato il contratto di Senad per un altro anno prima che si verificasse il grave infortunio del bosniaco. La società avrebbe dato appuntamento a Lulic a inizio ottobre per valutare il da farsi, la Lazio non vuole pagare un anno di stipendio senza poter schierare il calciatore per tutta la stagione. Fra le possibilità in ballo ci sarebbe anche la rescissione consensuale o la cessione ad una società svizzera ( quest’ultima eventualità è stata seccamente smentita dalla Lazio).

FOTO: Virgiliosport.it

Marco Fabio Ceccatelli