Punto Lazio: rientra l’allarme Acerbi, ora serve uno sforzo sul mercato

Affievolitasi la polemica intorno al difensore biancoceleste, si cerca almeno un colpo ad effetto per infiammare i tifosi

Come è giusto che sia è quasi subito rientrata la polemica scaturita in seguito alle dichiarazioni di Francesco Acerbi ai microfoni di Rai Sport: ” “Voglio andare via? Non ho detto questo, io sto benissimo alla Lazio. Ho un ottimo rapporto con i compagni e i tifosi, gli voglio bene e ho portato rispetto. Ho detto solo le cose con sincerità e mi aspettavo lo stesso dalla società, invece di leggere sui giornali cose non vere” .

Uno sfogo quello del Leone biancoceleste rivolto più all’uscita di certe fake news che ad una reale diatriba con la società. E’ stato lo stesso responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale a far capire che la situazione si risolverà per il meglio: “Credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto“.

Il contratto dell’ex Sassuolo scadrà nel 2023, c’è la volontà di prolungarlo per un’altra stagione, ma non c’è fretta.

NUOVI ARRIVI – Mohamed Fares è sbarcato nella capitale ieri sera, nella giornata odierna le visite mediche e la firma su un contratto quinquennale. Tare è riuscito a chiudere con la Spal sulla base di 8,5 milioni di euro più 2 di bonus. Atteso nelle prossime ore a Roma anche Muriqi. L’attaccante kosovaro proveniente dal Fenerbahce ha ritardato il suo arrivo per via del matrimonio della sorella. La Lazio verserà nelle casse del club turco circa 18 milioni di euro, bonus compresi.

NON POSSONO BASTARE QUESTI DUE COLPI – Si può dire che fino ad ora il ds Tare abbia fatto il suo, ma possiamo considerare Fares e Muriqi dei colpi da Champions? L’illusione Silva porta con sé ancora degli strascichi sull’umore dei tifosi, che si aspettano almeno un campione, non importa in che ruolo. Se dovesse partire Caicedo, rimarrebbero calde le piste Giroud e Mandzukic, impossibile arrivare a Cavani date le esose pretese d’ingaggio. In difesa è corsa a due fra Izzo del Torino e Kumbulla del Verona, ma la Lazio non ha intenzione di svenarsi. Si spera che qualche uscita possa aiutare a finanziare un colpo ad effetto. Badelj è vicino al Genoa, mentre si attende solo l’ufficialità per Bastos al Basaksehir. Da piazzare ancora Wallace e Durmisi. L’intento del club capitolino sarebbe quello di ottenere almeno una decina di milioni dalle cessioni di questi 4 calciatori.

FOTO: Repubblica.it

Marco Fabio Ceccatelli