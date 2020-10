Punto Lazio – In arrivo tanti rinnovi d’oro e su Inzaghi…

Non avrà soddisfatto a pieno il calciomercato portato avanti dal ds Tare, ma nessuno dei gioielli biancocelesti ha lasciato la capitale. Ora è il momento di blindare i propri campioni

Messi in cassaforte i rinnovi fino al 2025 di Ciro Immobile e Luis Alberto, la Lazio si muove per prolungare l’accordo di altri big, con la priorità assoluta ad Acerbi e Luiz Felipe. Nelle ultime settimane ci si è avvicinati anche a Strakosha e Marusic per cercare di mettere nero su bianco con tutti e 4 i calciatori di Inzaghi. L’idea del presidente Lotito sarebbe quella di portare i contratti di tutti i nomi sopra citati a scadenza 2025. Qual è la situazione della guida tecnica dei biancocelesti?

Ricordiamo che nel post partita di Cagliari-Lazio Inzaghi aveva glissato con i giornalisti che gli chiedevamo lumi sul suo contratto: “Ne parleremo durante la sosta”, aveva tagliato corto il tecnico biancoceleste. Detto, fatto. I vertici della prima squadra della capitale avrebbero fissato un appuntamento con Inzaghi nel fine settimana. Sembrerebbero rientrati gli attriti dovuti ad alcune vicende di mercato, complice anche l’adeguamento economico che poterà il mister piacentino a guadagnare 3 milioni netti a stagione. Sulla durata del contratto non ci sono certezze. Lotito vorrebbe spuntare un accordo fino al 2023, ma ci si potrebbe limitare ad un rinnovo annuale. I tifosi biancocelesti aspettano trepidanti notizie sul loro condottiero, se dovesse arrivare la firma, Inzaghi diventerebbe il tecnico più longevo dell’ultracentenaria storia laziale.

NEWS DAL CAMPO

Nel frattempo la Lazio è tornata a lavorare a Formello, priva di 9 calciatori impegnati con le proprie nazionali. Assenti giustificati Radu e Bastos, che dovranno restare ai box per circa un mese, entrambi a causa di uno stiramento. C’è curiosità per vedere all’opera i nuovi Muriqi e Andreas Pereira, entrambi in gol nella consueta partitella 3 contro 3 di ieri pomeriggio. Hanno compiuto lavoro differenziato sul campo anche Luiz Felipe e Lulic, ma in orari diversi rispetto ai compagni.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DELLA LAZIO

Sono stati resi noti orari e date degli impegni dei biancocelesti fino al 6 gennaio 2021, di seguito la lista completa:

Sampdoria-Lazio 17/10 ore 18

Lazio-Borussia Dortmund 20/10 ore 21

Lazio-Bologna 24/10 ore 20.45

Club Brugge-Lazio 28/10 ore 21

Torino-Lazio 1/11 ore 15

Zenit-Lazio 4/11 ore 18.55

Lazio-Juventus 8/11 ore 12.30

Crotone-Lazio 21/11 ore 15

Lazio-Zenit 24/11 ore 21

Lazio-Udinese 29/11 ore 12.30

Borussia Dortmund-Lazio 2/12 ore 21

Spezia-Lazio 5/12 ore 15

Lazio-Club Brugge 8/12 ore 18.55

Lazio-Verona 12/12 ore 20.45

Benevento-Lazio 15/12 ore 20.45

Lazio-Napoli 20/12 ore 20.45

Milan-Lazio 23/12 ore 20.45

Genoa-Lazio 3/1 ore 15

Lazio-Fiorentina 6/1 ore 15

Marco Fabio Ceccatelli

