Puma si prende la serie A, il cambio dalla prossima stagione

Dall’anno prossimo scatterà ufficialmente il nuovo sodalizio tra il brand tedesco e il nostro campionato che vedrà quindi i palloni di ogni competizione marchiati dal nuovo sponsor

Tutto fatto. Dalla prossima stagione, quella 2022/2023, il calcio italiano avrà come sponsor tecnico Puma. Conclusa la partnership tra serie A e Nike. I nuovi palloni scenderanno in campo per tutti i tornei del nostro calcio: Serie A Tim, Primavera 1 Timvision, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa e eSerie A Tim. L’operazione è stata ufficializzata oggi con i comunicati pubblicati da entrambe le parti in causa. Per la Lega ha parlato l’ad. De Siervo che ha specificato come “questo accordo garantisce la continuità nelle operazioni di marketing centralizzato della Lega Serie A e conferma la volontà delle Società di lavorare tutte insieme per la valorizzazione del nostro prodotto“. Dalla parte del marchio sportivo si esprime soddisfazione perchè “la partnership offre a Puma una piattaforma per promuovere il brand in uno dei campionati di calcio d’elite del mondo e sarà fondata sulla collaborazione e sull’ambizione reciproca“.

Glauco Dusso