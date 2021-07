Pulmini, civiltà e figli di un dio minore

I motivi per cui mille discoteche aperte non valgono un pullman scoperto

Italia, un paese che ben prima di diventare campione d’Europa nel calcio, era un autentico meme di nazione. E’ fantastico come si passi dallo scannarsi tra nord e sud, vax e no vax, destra e sinistra, giochisti contro risultatisti, velina bionda contro velina mora…al fraternizzare quando giocano gli azzurri, per poi scannarsi di nuovo -sempre fraternamente eh. Del resto era già stato detto qui: la Nazionale di Mancini è quanto di meno rappresentativo ci sia dello Stivale, con la sua combriccola che sembra uscita un po’ da una gita dell’istituto tecnico, un po’ da un vascello veneziano o genovese. Spensieratezza da una parte, unità d’intenti e coordinazione ai massimi livelli.

Dicevamo dunque: il tempo di riporre le bandiere del primo -e ultimo, probabilmente- Europeo itinerante che subito scatta la polemica in tempo di variante Delta, col pullman scoperto per le vie della Capitale che non sarebbe stato autorizzato da Matteo Piantedosi -il prefetto di Roma- e che comunque avrebbe attraversato le vie del centro storico. Si rimpallano le responsabilità il governo e la FIGC, con un’indiscrezione -sempre a sentire il prefetto- secondo cui Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini avrebbero forzato la mano ad alcuni funzionari di polizia, lasciando intendere che “o ci autorizzate il pullman scoperto, o ci riportate dritti in albergo”. Saltando così la visita a Mario Draghi, cosa che poi è regolarmente avvenuta.

In tempi in cui fuori dal campo sembriamo un po’ un gruppo di tutto muscoli e poco sale in zucca (tra il caos sugli inginocchiamenti e Gigio Donnarumma che realizza di aver parato il rigore decisivo dopo secoli), questo è l’ultimo episodio riguardante gli azzurri, ma non l’ultimo se finiamo a discutere dell’ennesimo caos aperture/chiusure in era Covid. Inutile stare a parlarne, o forse sì: da più parti gli operatori dell’intrattenimento (discoteche in primis) spingono per le riaperture sfruttando quel galeotto torpedone. Selvaggia Lucarelli ha intervistato Filippo Regis, presidente del Sindacato Lavoratori dello Spettacolo, il cui pensiero in soldoni è: avete fatto sfilare il pullman non autorizzato creando migliaia di assembramenti. Perché allora non riaprire per decreto le discoteche, a maggior ragione vista la disonestà di alcuni che spacciano per ristoranti delle vere e proprie balere all’aperto?

Condivisibile l’uscita del dirigente, c’è un però. Anche più di uno, volendo. Davvero è la stessa cosa riaprire i locali pubblici, rispetto a qualcosa di unico e -si spera di no- irripetibile come la vittoria a un Europeo? Senza troppi moralismi, si può tranquillamente rispondere di no. I cluster che dovrebbero verificarsi festeggiando un Europeo, uno scudetto, o commemorando il miglior giocatore di sempre (come è successo a Napoli per Maradona) sono comunque qualcosa di unico e circostanziato, rispetto alle migliaia di occasioni in cui si balla (non necessariamente all’aperto) e in cui i contatti fisici sono inevitabilmente incoraggiati. Si può contestare il fatto che, come al solito, si parli di due pesi e due misure. Sfido io, tuttavia, a paragonare davvero le emozioni dell’unicità di un Circo Massimo, rispetto a qualcosa di rinviabile come una serata al Cocoricò.

No vax e Sì vax aspettino un attimo, prima di saltarmi al collo: da una parte ci sono centinaia di migliaia di persone senza lavoro da due anni (due anni!), dall’altra la necessità di tenere bassi i contagi per evitare di nuovo scene già viste. Dalla Francia il presidente Macron (un ultraliberale, uno che di certo non regala soldi a destra e a manca) approva il Green Pass per chiunque voglia andare nei locali pubblici, e l’idea non sarebbe affatto male, se non fosse per l’ennesima levata di scudi.



Ne avremo da dire, e ne vedremo delle belle per i prossimi…giorni, sicuramente. Si spera non diventino mesi.



Si va in vacanza dunque. Grazie a tutti voi, cari lettori. Grazie soprattutto per l’estrema pazienza. Godetevi le vacanze, e mi raccomando: non fatevele rovinare dal calciomercato.

Valerio Campagnoli (fonti Il Fatto Quotidiano, Today, Facebook @Selvaggia Lucarelli, Youtube @FIGC/VivoAzzurro)