Pulgar risponde a Rebic nel finale: Fiorentina-Milan finisce 1-1. Analisi e pagelle

Un penalty del cileno regala un punto ai viola, in 10 per il rosso a Dalbert

Nell’anticipo serale della venticinquesima giornata di Serie A si affrontano al Franchi la Fiorentina ed il Milan, con entrambe le compagini che vogliono confermarsi dopo i successi della scorsa settimana. Pioli si affida al solito undici ad eccezione di Gabbia che esordisce dal primo minuto al fianco di Romagnoli.

La partita vede entrambe le compagini partire aggressive e vogliose di fare risultato; la prima grande occasione capita a Castrovilli, che servito da Chiesa, calcia alto da ottima posizione. Il Milan risponde poco dopo, cross di Conti e testa di Rebic, salva Dragowski con un grande intervento. Al minuto trentaquattro, Ibahimovic porta in vantaggio il Milan dopo un’ottima giocata personale, ma l’arbitro con l’aiuto del Var annulla per un tocco di mano dello svedese a inizio azione. Nel finale della prima frazione ci prova Duncan da posizione invitante senza però inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa il match si accende; al minuto cinquantasei i rossoneri passano in vantaggio con la rete di Rebic abile ad approfittare di un errore difensivo avversario e a siglare con il destro il vantaggio dei suoi. Pochi minuti più tardi altro episodio chiave: Dalbert atterra Ibrahimovic e il direttore di gara, anche stavolta rivedendo il tutto al Var, decide per il cartellino rosso giudicando il fallo del brasiliano da ultimo uomo. Il Milan dunque prova a chiudere il match, ma i toscani non mollano e sfiorano il pari con un gran sinistro di Vlahovic che termina a lato di pochissimo. Nel finale però i viola conquistano un penalty per fallo di Romagnoli su Cutrone, Pulgar realizza e fissa il punteggio sull’1-1. Nel recupero i padroni di casa vanno vicini a vincerla con Cáceres ma Begovic, entrato al posto dell’infortunato Donnarumma, gli dice di no. Fiorentina-Milan termina 1-1.

Buona prova degli uomini di Pioli che però dovevano gestire meglio la gara quando erano in vantaggio di un gol e di un uomo. Per gli uomini di Iachini invece ottimo punto conquistato da situazione difficile e che fa morale per il resto della stagione.

Pioli a fine partita ha detto: “Non abbiamo avuto la giusta determinazione, ma il rigore non c’era e l’arbitro doveva rivederlo al Var. A Firenze sono stato benissimo, contento di aver ricevuto questo affetto”

Le pagelle del Milan

Donnarumma 6: Poco lavoro nel primo tempo, nel secondo deve arrendersi all’infortunio. (Dal 52′ Begovic 6,5: Determinante nel finale quando nega il gol a Cáceres, entra bene nel match)

Conti 6: Prova a farsi vedere in fase offensiva ma le avanzate di Dalbert lo costringono basso, quando ha campo saglia qualcosa di troppo

Romagnoli 5,5: Causa il rigore dubbio nel finale macchiando una buona prova contro gli attaccanti avversari

Gabbia 6: Esordio da titolare positivo, rimane sempre concentrato ed è pulito nelle chiusure. (Dal 74′ Musacchio s.v.)

Theo Hernandez 5,5: Non è il solito treno sulla fascia, preoccupato dalla presenza di Chiesa da quella parte, va in difficoltà in fase difensiva

Kessie 6: Meglio nei primi 45 minuti dove prova spesso l’inserimento senza palla, nella ripresa si abbassa e subisce le iniziative dei viola

Bennacer 6: Gestisce quasi sempre bene il pallone, ma manca di precisione in un’occasione che sarebbe potuta essere importante

Castillejo 6: Ottimo il cross per Rebic ma poi combina poco, nella ripresa non si fa mai vedere. (Dall’ 80′ Saelemaekers s.v.)

Calhanoglu 5,5: Non la sua miglior partita , poco al centro della manovra e mai pericoloso

Rebic 7: Segna sempre lui, stavolta approfittando di un errore avversario. Sfiora la rete anche nel primo tempo ed è tra i più attivi

Ibrahimovic 6,5: Leader fondamentale, gli viene annullato un gran gol e provoca l’espulsione di Dalbert, si fa sempre sentire coi compagni

Pioli 6: Il suo Milan fa bene finché gli avversari non restano in 10, poi paradossalmente i rossoneri si abbassano e subiscono il pari anche se su calcio di rigore

Fonte foto: sport.sky.it

Alessandro Fornetti