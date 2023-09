Psg: ufficiale la cessione di Verratti, giocherà all’Al-Arabi in Qatar

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista italiano è stato messo ai margini della rosa da dirigenza ed allenatore ed ha deciso di trasferirsi nel campionato qatariota

A suo modo, la fine di un’era: dopo undici anni Marco Verratti lascia il Paris Saint-Germain. Arrivato in Francia a neanche 20 anni, dopo la vittoria del campionato di Serie B col Pescara, se ne va ora che ne ha quasi 31 per trasferirsi in Qatar, all’Al-Arabi. Nel mezzo, più di 400 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dei parigini e ben 30 titoli vinti, tra cui 9 campionati. Record assoluto, dato che nessun giocatore in tutta la storia del calcio francese ha trionfato così tante volte in Ligue 1. Verratti, escluso dal progetto tecnico del Psg da Luis Enrique, ha già svolto le visite mediche a Doha nella giornata di ieri ed è a disposizione del suo nuovo club qatariota. Ora, l’interrogativo è se possa rientrare tra i convocati della nuova Italia di Luciano Spalletti oppure se anche il ciclo azzurro, per lui, sia terminato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Transfermarkt.com)