PSG, tutto sulla Champions League

I parigini dominano in territorio nazionale ma mai come quest’anno vogliono conquistare la Coppa dalle grandi orecchie

Il Paris Saint Germain sta dominando in territorio nazionale anche questa stagione come ormai gli succede da svariati anni; in campionato ha potenzialmente 15 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo visto che deve recuperare il match contro lo Stasburgo, ed è in finale sia in Coupe de France dove affronterà il Saint-Etienne, sia in Coupe de la Ligue dove se la vedrà con il Lione. Un’egemonia praticamente impossibile da spezzare per le altre compagini viste le enormi spese compiute nel corso degli anni dagli sceicchi proprietari del club parigino.

In campo internazionale però cambiava tutto, almeno fino a quest’anno. Nonostante una nutrita schiera di campioni il Paris Saint Germain si fermava sempre agli ottavi di Champions League, tanto che si era giunti a parlare di una vera e propria maledizione. Barcellona, Real Madrid e Manchester United avevano estromesso i francesi agli ottavi negli ultimi tre anni e in questa annata le cose dovevano cambiare.

Il sorteggio ha stabilito che l’avversario fosse il Borussia Dortmund di Haaland che all’andata ha messo in mostra le lacune soprattutto difensive degli avversari; il primo turno si è chiuso 2-1 per i tedeschi e la maledizione ottavi aleggiava ancora nella testa dei francesi. Però stavolta è andata diversamente e, in un Parc des Princes deserto nell’ultimo match disputato prima dello stop totale ad ogni competizione, il PSG ha ribaltato il Dortmund prendendosi per la prima volta i quarti di finale dopo la stagione 2015-2016.

Ora l’obiettivo del club di Parigi è chiaro: fare ancora di più e provare a coronare il sogno di alzare al cielo la Champions League. La strada è ancora lunga e visto lo stop forzato non si conoscono neanche le possibili avversarie ai quarti, ma quello che conta per mister Tuchel e i suoi è che stavolta loro ci sono e proveranno ad esserci fino all’ultimo.

Fonte foto: goal.it

Alessandro Fornetti