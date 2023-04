Psg, toto panchina: in lizza Arteta e Mourinho

In estate Galtier dovrebbe lasciare i parigini dopo il disastro in Champions League. Sulla lista anche gli attuali tecnici di Arsenal e Roma

In casa PSG, si pensa all’esonero di Galtier a fine stagione. La probabile e scontata vittoria della Ligue 1 non dovrebbe salvare il futuro del tecnico francese sulla panchina dei parigini. Il dirigente Campos pensa a diversi nomi, due su tutti: Mikel Arteta e José Mourinho. Due scelte completamente diverse. Il primo è capolista in Premier League con l’Arsenal; il secondo è attualmente terzo con la Roma in Serie A e ai quarti di finale di Europa League. Da un lato la modernità e il calcio più giocato e verticale di Arteta; dall’altro la praticità e la straordinaria esperienza dello Special One.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sky Sport