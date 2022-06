PSG pronto al cambio in panchina: Galtier ad un passo

Il club parigino darà il benservito a Pochettino per affidare la guida tecnica all’allenatore del Nizza. Da pagare sia una buonuscita per il vecchio allenatore che una penale per il nuovo

Dopo un anno e mezzo, Pochettino lascerà il PSG. Il club francese ha deciso di esonerare il tecnico argentino per affidare la panchina a Galtier. Niente ancora di ufficiale, ma la strada sembra già tracciata. Pochettino paga l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid. Il prossimo allenatore di Messi, Mbappé e Neymar sarà Christophe Galtier, che nell’ultima stagione ha condotto il Nizza al quinto posto in classifica. Il PSG sarà, peraltro, costretto a pagare sia una buonuscita a Pochettino di almeno 15 milioni più una penale al Nizza per Galtier di circa 10 milioni.

Sandro Caramazza