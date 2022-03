PSG, Pochettino via a fine stagione? Spunta una clausola

Il tecnico argentino potrebbe lasciare la capitale francese al termine di questa annata. Occhio però ad un particolare nel suo contratto

Pochettino via dal PSG? Sia i tifosi parigini che la dirigenza sicuramente non ostacolerebbero il suo epilogo a Parigi. L’eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro il Real Madrid non è andata giù ai piedi della Tour Eiffel. Neanche la vittoria del campionato (già quasi vinto) potrebbe salvare la stagione di Pochettino. Occhio, però, ad una particolare clausola nel suo contratto. Come scrive L’Equipe, il tecnico ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 per un ingaggio pari a 8 milioni di euro. Tuttavia, in caso di esonero anticipato, il PSG sarebbe costretto a pagargli una buonuscita di circa 15 milioni di euro. Venti contando in realtà anche lo stipendio dei suoi assistenti.

Sandro Caramazza