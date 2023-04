PSG, ottava sconfitta nel 2023 e fischi per Messi

Ieri al Parco dei Principi i ragazzi di Galtier perdono 0-1 contro il Lione e riaprono la Ligue 1. Fischiato dai propri tifosi il campione del mondo con il 30

Continua il periodo poco felice per il Paris Saint-Germain che in questo 2023 non è riuscito a giocare al livello di inizio stagione. Nell’anno nuovo il PSG ha perso 8 partite su 18 giocate, l’ultima ieri sera contro il Lione per 0-1, i quali sbagliano anche un rigore con Lacazette nel primo tempo. Va segnalato che manca un rigore abbastanza netto per i parigini per un tocco di mano su una conclusione di Nuno Mendes. Al momento il PSG è ancora primo in classifica ma il vantaggio su Lens e Marsiglia si riduce a 6 punti, mantenendo la Ligue 1 più che aperta.

A fine partita i tifosi di casa hanno fischiato Leo Messi, nonostante l’argentino sia stato uno dei pochi a cercare di risolvere la situazione ed evitare la sconfitta. Dato che non è la prima volta che questo accade, aumentano i dubbi sulla permanenza del campione del mondo nella capitale francese.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina