Psg: Messi sospeso due settimane e il padre ne annuncia l’addio

Il club parigino aveva punito la Pulce per un viaggio non autorizzato, il papà del calciatore argentino ne ha approfittato

Adesso la spaccatura è definitiva: Lionel Messi ed il Paris Saint-Germain si separeranno a fine stagione. La situazione è precipitata nelle ultime 24 ore: prima il club parigino ha deciso di sospendere la Pulce per due settimane (senza stipendio) in seguito ad un suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, poi il padre del fuoriclasse argentino, Jorge Messi, ha annunciato al Ds Campos che Leo lascerà il Psg al termine di questa stagione. Non si conosce ancora la destinazione, un ritorno al Barcellona sembra difficile per via della disastrata situazione finanziaria dei catalani. O Stati Uniti o proprio l’Arabia Saudita, per riproporre l’eterno duello con Cristiano Ronaldo.

Luca Missori

(Fonte immagine: France24.com)