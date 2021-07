PSG, mercato folle: l’assalto alla Champions League è già partito

Il club parigino ha già chiuso quattro acquisti d’elite e potrebbe non fermarsi qui

Il Paris Saint Germain ci ha abituati da anni a mercati faraonici, a spendere qualsiasi cifra per portare sotto la Tour Eiffel i più grandi campioni. Non essendo però ancora riuscito a completare la propria missione, la vittoria della Champions League, continua a mettere insieme calciatori fortissimi senza cederne nessuno di rilievo.

Il mercato che si sta conducendo in questa finestra è un chiaro messaggio a tutti i club che giocheranno la massima competizione per club europea, il PSG vuole a tutti i costi quel trofeo. Gli acquisti già ufficializzati di Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos più quello di Donnarumma già definito, creano un super team che sulla carta è praticamente imbattibile, soprattutto se si considera la presenza in rosa di calciatori come Marquinhos, Verratti, Neymar e Mbappè.

Il club parigino tuttavia potrebbe non fermarsi qui; per il centrocampo si pensa infatti all’innesto di Paul Pogba il cui contratto con il Manchester United scade il prossimo anno. Riuscire ad aggiungere ad un roster pieno di stelle anche il francese darebbe ai parigini la grande responsabilità di non poter fallire l’appuntamento con la Champions League, dopo una finale ed una semifinale in due anni.

Ovviamente un gruppo di grandi calciatori non garantisce il successo, ma uscire di nuovo senza trofeo sarebbe un grande fallimento per la società che sta spendendo molto più del dovuto per porre fine ad una vera e propria fissazione.

Fonte foto: afriquesports.net

Alessandro Fornetti