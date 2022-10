Psg: Luis Campos smentisce voci su cessione Mbappé

Il dirigente dei parigini è intervenuto in prima persona per mettere a tacere i rumors sulla possibile partenza dell’attaccante francese

Sono stati giorni turbolenti, tanto per cambiare, nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Sui principali media sportivi è circolata la notizia della possibile partenza di Kylian Mbappé, già a gennaio, a causa dei cattivi rapporti con alcuni compagni di squadra. Per questo motivo, nella serata di ieri, il dirigente del Psg Luis Campos è intervenuto ai microfoni di Canal Plus per smentire la notizia: Mbappé vuole restare e la società transalpina non intende privarsi di lui, né a gennaio né successivamente, a maggior ragione dopo il faraonico contratto firmato dal fuoriclasse francese la scorsa stagione invece che andare al Real Madrid.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercatotv.it)