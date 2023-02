PSG in ansia per Neymar, la caviglia lo tradisce ancora

Nel match di Ligue 1 contro il Lille altro infortunio per l’asso brasiliano che rischia di rimanere fuori a lungo, per ora escluse fratture

Spesso Neymar Jr. è stato accusato di simulare un po’ troppo sugli interventi dei giocatori avversari. Bisogna anche dire che il trattamento a lui riservato è sempre stato di un certo tipo vista anche la caratura del giocatore. Gli infortuni, dunque, sono sempre stati dietro l’angolo e a volte anche importanti. La sfortuna si è ancora accanita sul fuoriclasse del PSG. Ieri, infatti, nel match di campionato tra i parigini e il Lille, vinto con un rocambolesco 4-3, l’ennesimo stop per il brasiliano. In un contrasto di gioco la caviglia destra di Neymar fa un movimento innaturale. Il calciatore esce in lacrime e si teme una lunga assenza. In realtà in serata arriva un primo bollettino che esclude fratture alla parte interessata ma andranno fatti comunque ulteriori controlli. La speranza è di riaverlo per la fondamentale sfida dell’8 marzo in Champions League contro il Bayern Monaco. Le previsioni, però, non sono così ottimistiche. Nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso