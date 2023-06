PSG, il sogno di mercato è Bernardo Silva

I parigini vogliono puntellare il centrocampo e l’obiettivo numero uno è il portoghese

Il Paris Saint Germain come ogni anno è pronto ad essere protagonista sul mercato, soprattutto dopo aver perso due pezzi da novanta come Messi e Sergio Ramos. La dirigenza vuole rafforzare il centrocampo, reparto ritenuto più debole se paragonato a quelli di altre fortissime compagini europee; per questo il nome più gettonato è quello di Bernardo Silvia del Manchester City, fresco vincitore del treble. Per gli inglesi il calciatore non è incedibile nonostante una stagione da protagonista in cui ha giocato in più ruoli dando sempre tanta qualità alle azioni degli sky blues.

Fonte foto: abola.pt

Alessandro Fornetti