PSG, Galtier ad un passo: trovato l’accordo con Pochettino per la risoluzione del contratto

Il club francese ha accelerato le operazioni per il nuovo tecnico

Il Paris Saint Germain è vicinissimo ad annunciare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Galtier, ex tecnico del Nizza, è infatti pronto a sedere sulla panchina dei parigini che nel frattempo hanno trovato l’accordo con Pochettino per la risoluzione del contratto. Galtier, che verrà annunciato la prossima settimana, avrà il difficile compito di tenere unito lo spogliatoio alla ricerca del successo internazionale che non è riuscito a Pochettino. Vincere il campionato visto il divario con gli altri club è quasi doveroso, perciò la stagione dei parigini verrà misurata per l’ennesima volta con il cammino che verrà fatto in Champions League.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Alessandro Fornetti