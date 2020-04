Prove di ripresa in casa Juve

Dai dubbi di Higuain, agli allenamenti casalinghi di Dybala e Rugani

Nonostante lo spostamento da parte del Governo della ripresa degli allenamenti al prossimo 18 maggio – data ancora da confermare perchè ci sono molti dubbi – in casa Juve l’attività prosegue e molti dei tesserati si allenano da soli nelle proprie abitazioni. Mentre dall’Argentina arrivano voci su un possibile rifiuto di Gonzalo Higuain a tornare in Italia.

Riguardo al bomber argentino, va detto che si tratta semplicemente di voci. Il Pipita aveva lasciato Torino per stare accanto alla madre malata, ma ad oggi non ha ancora ricevuto nessuna convocazione da parte del club bianconero per tornare in Italia. Higuain sarebbe in preda a dei dubbi sul suo possibile rientro, alimentati anche dalla paura di essere contagiato dal Coronavirus. Ma se il Pipita scegliesse di restare in Argentina, oltre a rischiare una multa molto salata da parte della Juventus, rischierebbe anche una possibile rescissione del suo contratto che scade nel 2021. Proprio quest’ultimo aspetto, aveva ulteriormente alimentato le voci di una possibile rottura tra lui e il club bianconero. Voci che però sono state smentite dal papà Jorge, suo procuratore, il quale ha dichiarato ad una tv argentina, LM Neuquen, che suo figlio non sta pensando di andare via dalla Juve, e che tiene molto al club bianconero e ai suoi tifosi e lui vuole rispettare il suo contratto. Jorge Higuain, ha anche aggiunto che suo figlio prenderà una decisione sul suo futuro, solo quando sarà scaduto il suo contratto con la Juventus.

Higuain con la maglia della Juve, esulta dopo un gol nella stagione 2016/17

Il Pipita, in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato anche del perchè abbia passato la scorsa stagione in prestito prima al Milan e poi al Chelsea: “Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo hanno fatto un salto di qualità e mi hanno detto che non potevo restare e che stavano cercando una soluzione. Non ho chiesto io di andarmene, mi hanno cacciato“. E sarebbe stato proprio l’affetto dei tifosi della Juve, a spingere Higuain a rifiutare qualsiasi offerta arrivatagli la scorsa estate e a restare in bianconero.

Ma non è tutto, perchè oltre a quanto scritto in precedenza, Higuain ha rivelato nella stessa intervista altre cose di sé: come il fatto che le critiche lo feriscano e spesso lo costringano a non uscire di casa, oppure come sia stata proprio sua madre a non farlo smettere nel 2014, dopo il gol sbagliato nella finale del mondiale persa contro la Germania.

Il gol sbagliato da Higuain nella finale di Coppa del Mondo 2014

Ma oltre al Pipita, in casa Juve c’è anche chi continua ad allenarsi: come Dybala, che dopo essere guarito dal Coronavirus si allena con la sua ragazza, o come Pjanic che si diverte a giocare a basket nel giardino della sua casa torinese, sfidando Bonucci. E poi c’è Daniele Rugani: anch’egli guarito dal Coronavirus e che ormai ha ripreso totalmente l’attività agonistica, seppur tra le mura domestiche, come dimostrano le riprese fatte dalla sua fidanzata.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: ilbianconero.com; ultimouomo.com; calcioblog.it