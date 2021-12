Prove di fuorigioco semi-automatico: in Qatar si punta al mondiale 2022

Verrà provata una nuova tecnologia nei prossimi giorni per far diventare l’offside una competenza della tecnologia, l’obiettivo è quello di inserirla nella rassegna dell’anno prossimo

Per ora si chiama “semi-automated”. Il fuorigioco deciso dalla tecnologia avrà questa denominazione perché comunicherà con la sala Var e non con l’arbitro. E’ un primo passo verso lo stadio finale ovvero l’ “automated offside” quando il segnale sarà dato direttamente al direttore di gara. I test di questa nuova tecnologia saranno avviati nei prossimi giorni a Doha nell’Arab Cup e l’obiettivo, in caso di esito positivo, sarà quello di adottare questa innovazione durante il mondiale dell’anno prossimo. Una delle motivazioni principali è sicuramente quella di ridurre l’attesa per conoscere l’esito di un’azione sospetta. Una telecamera installata sul tetto dello stadio e un software dedicato dovrebbero mostrare la situazione in sala Var praticamente in tempo reale. Lo ha spiegato Johannes Holzmüller, direttore del dipartimento Football Technology & Innovation, chiarendo che gli esperimenti sono stati ovviamente rallentati dalla pandemia. Non ci resta che aspettare e valutare.

Glauco Dusso