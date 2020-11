Proposte modeste in vista del lockdown: il Subbuteo (e suoi omologhi)

Lockdown sì o lockdown no? Rimarremo chiusi in casa anche per le feste natalizie? In caso, un aiuto per passare il tempo ritorna a distanza di decenni. E in punta di dito



“Coraggio dai fatti sotto

E’ un elegante gioco da salotto

Su forza dai, marca stretto

con l’indice ti faccio un pallonetto”



(Statuto, Un elegante gioco da salotto)

Inizia novembre, mese cruciale per le sorti del mondo intero e del nostro paese. Tutti con un occhio ai social e l’altro alla televisione. Le notizie sul probabile lockdown si rincorrono come bambini che giocano a nascondino, tra notizie vere, bufale non da poco, allarmismi e negazionismi vari.

Siamo all’inferno, signori miei. Motivo per cui ci portiamo avanti col lavoro. Casse di birra, Netflix, tutto quello che volete, pregando Iddio che non riaccada ESATTAMENTE quel che è successo a marzo.

Questo elegante gioco, nato -indovinate un po’- in Inghilterra nel ’47 (riprendendo le spartane partite dei prigionieri di una guerra finita pochi anni prima, tracciare campi rudimentali di gesso e costruire ancora più rudimentali giocatori di cartone) si propone non solo come valida alternativa a ore di binge watching di serie tv, ma anche come riscoperta (per i meno giovani) di un mondo vero e proprio, un salto nel tempo di oltre mezzo secolo. Divertente, senza azzardare, come e più di interminabili partite di Fifa o Pes. Un panno (l’Astropitch), ventidue sagome di plastica, una riproduzione fedele del Tango Adidas come pallina e via in punta di dito, stando attenti a non distruggere i fragili pupazzetti sul piedistallo.

In principio furono gli Ariba, poi il leggendario Tango del Mondiale dal ’78 in poi, il Mitre della Premier League. Ora, le palline del Subbuteo sono anche le perfette riproduzioni della sfera di Serie A e Champions League (foto Old Subbuteo Forum)

Subbuteo, dunque. Questo termine, decisamente inconsueto, da dove viene? L’ideatore, Peter Adolph, era un ornitologo e ironia della sorte, il termine inglese, hobby, che indica il passatempo, era lo stesso di un particolare tipo di falco.

The Hobby, il passatempo per eccellenza che però si scontrò con l’ufficio brevetti d’Oltremanica. Il nome The Hobby non era utilizzabile: motivo per cui, beh, prese il nome scientifico di quel tipo di falco.

Il New footy, fonte di ispirazione e rivale di Peter Adolph e del suo Subbuteo

(foto thesubbuteomuseum.com)

Ecco dunque il calcio da tavolo per eccellenza, ancora più popolare di quel New footy da cui prese ispirazione (e che tracciò la via persino all’utilizzo del testimonial nel calcio: fu scelto nientemeno che sua Maestà Sir Stanley Matthews) e che nel corso degli anni “conoscerà svariati tentativi di imitazione”: da Big League, sempre di produzione inglese, con l’ingresso di alcuni club internazionali assieme a quelli di Premier; il Giocagoal, della milanese Atlantic (famosa per la produzione di massa di soldatini da guerra); o Scaccogoal, della torinese Caligaris, che si avvalse nella sua pubblicità a fine anni ’80, nientemeno che del Barone Nils Liedholm. O lo Zëugo, termine con cui Edilio Parodi, esportatore ligure del Subbuteo in italia, cercò un revival fuori tempo massimo a fine primi anni Duemila (Zëugo, per l’appunto, è “gioco” in genovese)

Il Giocagoal, primo (spartano) concorrente made in Italy al calcio in punta di dito

(foto digitalpics)

Perchè fu solo il Subbuteo ad avere un successo planetario, suggellato perfino da un Mondiale e un Europeo giocati ogni 4 anni e paralleli a quello del calcio reale? La diffusione capillare fu naturalmente il fattore cardine. Nel 1957 fu rilevato l’acerrimo rivale New footy e non ci fu storia per quello che non poteva non essere un monopolio. Gli altri giochi, pallide imitazioni, non ebbero vita lunga.

Soprattutto, l’estrema possibilità di personalizzazione fu l’asso nella manica. Migliaia di club potevano essere ricreati da zero, con un po’ di vernice e tanta pazienza da amanuense nel pitturare le divise più svariate, anche ricche di particolari, come quella della Lazio che vedete qui sopra.

Si disputò addirittura il Mondiale e l’Europeo di Subbuteo, dal 1972 al 1990. Poi il declino, fino a una nuova edizione che sarebbe stata annunciata, ironia della sorte…

per il 2020 (Foto Subbuteo Online)

Il resto della storia è noto a tutti. Il prepotente emergere di videogiochi e cartoni animati ha dato un colpo mortale a quello che non poteva più essere compatibile con un mondo nuovo. Un mondo in cui si vuole tutto subito, si cannibalizzano news sul calcio, risultati di partite, prodotti mediatici sempre nuovi.

Ironia della sorte, solo qualcosa che ci rinchiuderebbe in casa farebbe tornare la voglia di un tuffo nel passato. Ci si augura che ciò non succeda, ma in caso, quel vecchio panno verde e quelle scatole di cartone ci guarderebbero con benevolenza. Pronti per farsi togliere un po’ di polvere, per un pomeriggio tra passato e presente.



Foto copertina Pinterest

Valerio Campagnoli