Pronostici su Real-Madrid-Atalanta

Analisi e statistiche sul match di domani valido per il ritorno degli ottavi di Champions, si parte dallo 0-1 dell’andata

L’impegno in casa del Real Madrid è di quelli che fanno tremare le gambe, ma l’Atalanta ci ha già abituato a grandi imprese, e gli uomini di Gasperini ci proveranno anche domenica sera. Il ribaltone è in quota @3.75 per il passaggio del turno della Dea, difficile ma non impossibile, la pensano così anche molti scommettitori.



Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Real Madrid-Atalanta

Atalanta di scena nel ritorno degli ottavi di Champions League. A Madrid la formazione di Gasperini cercherà una rimonta molto difficile contro il Real Madrid dove solo tre formazioni italiane, Juventus, Roma e Milan, sono uscite con la vittoria.

Che la trasferta sia complessa lo capiamo anche dalle quote dei bookmakers che vedono gli spagnoli favoriti @2,10 contro il @3,40 dei bergamaschi mentre il pareggio è dato @3,60 nei 90 minuti. Si tratta comunque di una quota che sembra non condannare del tutto la Dea così come le puntate. Gli scommettitori Sisal si schierano con gli spagnoli, il 65% ha infatti scelto il Real ai quarti ma l’Atalanta raccoglie comunque un buon numero di puntate visto che non va dimenticato che all’andata gli uomini di Gasperini erano stati capaci di tenere in equilibrio il match malgrado 70 minuti giocati in inferiorità numerica.

Blancos avanti anche nel passaggio turno @1,27 contro @3,75 della Dea. Gli spagnoli devono però stare attenti visto che arrivano da due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale della manifestazione. Tra i Risultati Esatti il 2-1 per gli ospiti, utile alla Dea, pagherebbe @12 volte la posta, e questo è un risultato che già anni fa eliminò il Real Madrid per mano di un italiana, la Roma.

La squadra di Zidane recupera pedine importanti come Benzema e Hazard. Il francese, che alle formazioni italiane in Champions ha segnato solo due reti, è il maggior candidato ad aprire le marcature con una quota di @4,75. Gasperini confida nella vena realizzativa di Muriel e al suo collaudato gioco di squadra.

PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

STATISTICHE

-Il Real Madrid ha superato il turno in otto delle ultime nove sfide di UEFA Champions League in cui ha vinto l’andata fuori casa.

-Il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite contro rivali italiani in UEFA Champions League (1s), segnando almeno due gol in 10 di queste partite.

-L’Atalanta ha la serie di vittorie fuori casa più lunga di qualsiasi altra squadra in UEFA Champions League, avendo vinto le ultime cinque.

