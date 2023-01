Processo plusvalenze, chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Il Procuratore Chiné fa richieste pesanti soprattutto per la società bianconera

Una requisitoria dura, a tratti aspra, da parte del Procuratore durante la quale ha spiegato anche il perché intende riaprire il processo e cioè per la presenza di nuovi elementi, soprattutto emersi dall’inchiesta “Prisma” della Procura di Torino. Richiesti 9 punti di penalizzazione e squalifiche per i componenti della società juventina: 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Richieste di squalifiche e multe per i dirigenti delle altre 8 società imputate nel caso plusvalenze, Sampdoria ed Empoli in serie A, Genoa, Parma e Pisa in serie B, Pescara, Novara e Pro Vercelli in serie C. La Corte Federale dovrà decidere se accogliere la richiesta di riapertura del processo e, in caso affermativo, si entrerà nel merito e si emetterà la relativa sentenza.

Fonte repubblica.it

Luigi A. Cerbara