Primi botti viola, la Fiorentina è pronta a infiammare il mercato

Pochi giorni e il calciomercato inizierà ufficialmente. La Fiorentina non si vuole far trovare impreparata e dopo aver sistemato la situazione allenatore è pronta a partire. Sono tre le trattative che la dirigenza viola vuole chiudere al più presto. In ordine di importanza è sicuramente quella relativa alla punta la fattispecie più calda. Luka Jovic è vicinissimo a sbarcare a Firenze, bisogna solo limare alcuni dettagli riguardo all’ingaggio da dividere con il Real Madrid. Sul fronte esterno destro dopo la fine del prestito di Odriozola pare che la scelta sia ricaduta sul brasiliano Dodò, in uscita dallo Shakthar Donetsk. Proprio l’accordo con gli ucraini sembra in dirittura d’arrivo. Infine il centrale di centrocampo. Tutti gli indizi porterebbero allo svincolato Grillitsch anche se nelle ultime ore si fa calda anche la pista Mandragora. Il mediano di proprietà della Juventus non è ancora stato riscattato dal Torino e la Fiorentina sembra avanti nella trattativa per riuscire a strapparlo alla concorrenza. Non è detto che possano arrivare entrambi. I prossimi giorni saranno decisivi.

Glauco Dusso