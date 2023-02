Prime sei in 5 punti con tre al comando: la Bundesliga diventa appassionante

Clamoroso andamento del campionato in Germania a tredici giornate dal termine, se anche il Bayern Monaco zoppica può succedere di tutto

Una Bundesliga mai così divertente. L’ultimo turno, complice la sconfitta del Bayern Monaco fuori casa con il Borussia Monchengladbach, ha compattato la parte alta della classifica. Innanzitutto troviamo tre capoliste a 43 punti. Sono appunto i bavaresi, il Borussia Dortmund e l’Union Berlino. Quest’ultimo poteva essere primo in solitaria se non avesse impattato (0-0) clamorosamente in casa con il fanalino di coda Schalke 04. A tre lunghezze ecco il Friburgo, seguito a 39 e 38 punti da Lipsia e Eintracht Francoforte. Una situazione che non può che appassionare gli amanti del calcio non solo tedesco. Con un Bayern Monaco che si è scoperto non più invulnerabile come una volta e le altre agguerritissime, potrebbe succedere davvero di tutto. Il prossimo turno sarà già quasi fondamentale: scontro diretto tra la squadra di Nagelsmann e l’Union Berlino mentre Lipsia e Eintracht si sfideranno per capire chi potrà rimanere agganciata al treno dei piani alti. Ne vedremo sicuramente delle belle.

Glauco Dusso