Prime otto in dieci punti: la serie B non annoia mai

Arrivati alla giornata numero 28 il torneo cadetto si conferma avvincente come ogni anno: assoluta bagarre in zona promozione e playoff, maggiore distanza in coda. Tra i top sicuramente Palacio, preoccupa Lucca

Come di consueto la serie B ci regala un campionato pieno di incertezza, soprattutto per quanto riguarda la lotta per la massima serie. Le prime otto posizioni, che valgono promozione e playoff, vedono altrettante squadre in 10 punti, addirittura le prime quattro in 2. Vediamo in dettaglio la situazione sia in testa che in coda.

Zona promozione e playoff. Sorpassi e controsorpassi caratterizzano la corsa alla A. La coppia che ad oggi salirebbe in massima serie è quella formata da Cremonese e Lecce, appaiate in testa a 53 punti. Grigiorossi e salentini, però, non possono dormire assolutamente sonni tranquilli perché a un punto c’è il Pisa e a due il Brescia del redivivo Filippo Inzaghi, cacciato e poi ripreso da Cellino. In rampa di lancio poco dietro rimangono Monza, Benevento (che ha una gara da recuperare con il Cosenza), Frosinone e Ascoli. A seguire attendono passi falsi Perugia e Cittadella, ma anche la Reggina potrebbe provare il colpaccio infilando una striscia di successi. Nella terra di mezzo Como, Parma, Ternana e Spal, tutte e quattro distanti sia dalle zone alte sia dalle sabbie mobili.

Zona retrocessione e playout. Qui la situazione è sicuramente più definita. Il Pordenone sembra ormai molto indietro. Gli 11 punti dalla zona playout (che potrebbero essere anche di più in caso di successo del Cosenza nel recupero) non lasciano molte speranze ai Ramarri. Poco più su non va meglio al Crotone che di lunghezze dallo spareggio attualmente ne ha 7. Il Vicenza terzultimo, invece, può ancora giocarsela per il playout. La salvezza diretta dista 10 punti, un po’ troppi per Brocchi e i suoi. Discorso diverso per quelle che ad oggi il playout lo giocherebbero. Cosenza e Alessandria puntano a risucchiare la Spal distante rispettivamente 8 e 6 punti. Solo con un bel filotto, però, si potrebbero riaprire i discorsi. In cadetteria comunque tutto è possibile.

Top e Flop. Attualmente vogliamo focalizzarci su due profili. Il migliore dell’ultimo periodo è sicuramente Rodrigo Palacio che a 40 anni sta tenendo su il Brescia a suon di gol decisivi. Una seconda giovinezza per il trenza. Nella prima parte di stagione non lo avremo mai detto e invece il flop è Lorenzo Lucca, astro nascente del calcio azzurro. L’attaccante del Pisa, sulla bocca di tutti a inizio torneo, è completamente sparito dai radar e dalla formazione titolare, non va in gol da ottobre e in molti si chiedono che fine abbia fatto. Sicuramente troppi riflettori su un giovane ragazzo non fanno mai bene, siamo sicuri che possa al più presto tornare a mostrare i colpi e il talento che di certo possiede.

Glauco Dusso