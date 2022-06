Primavera: l’Inter batte la Roma ai supplementari ed è campione d’Italia

A Reggio Emilia i ragazzi di Chivu rimontano la squadra di Alberto de Rossi, decide Iliev dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1

Un atto finale pieno di emozioni, che da un lato lascia un grande amaro in bocca e dall’altro regala una gioia immensa: l’Inter primavera conquista lo scudetto e lo fa battendo in rimonta per 2-1 la Roma, che aveva pregustato il sogno tricolore grazie al gol di Vicario al 69’. Poi, il pareggio firmato Casadei all’81’ e la rete decisiva di Iliev all’inizio del primo tempo supplementare. Delusione cocente per Alberto de Rossi, all’ultima panchina dopo una vita ad allenare la primavera giallorossa. Festeggia invece Cristian Chivu e festeggia anche l’Inter, ora a quota dieci scudetti giovanili (la Roma resta ferma ad otto). Nessuno come i nerazzurri.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)