Primavera in anticipo a Milano: tornano i quarti di finale di Champions League

Nonostante i balbettii in serie A, Inter e Milan sono tra le prime otto d’Europa, non accadeva per entrambe da più di 10 anni

Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. La bella stagione, invece, sarà dolcissima per la Milano calcistica che ad aprile vivrà i quarti di finale di Champions League. Venerdì si conosceranno le avversarie di Inter e Milan, a meno che a Nyon l’urna non regali un altro derby della Madonnina europeo. Comunque sia sarà una grande soddisfazione per entrambe, visto che i quarti della massima competizione europea non arrivavano da 12 anni per i nerazzurri e da 11 per i rossoneri. Una vita fa.

Ieri sera la linea Maginot dell’Inter ha sbarrato la strada ai giocatori del Porto difendendo con le unghie e con i denti la zampata di Lukaku a San Siro nella gara d’andata. La strafottenza portoghese della vigilia unita ai migliaia di interisti lasciati fuori dal Do Dragao hanno caricato ancora di più i ragazzi di Inzaghi. Dopo 97 minuti di battaglia ecco l’urlo liberatorio. C’era Leonardo in panchina nell’ultimo quarto di finale interista. Nel 2011 l’Inter aveva appena espugnato Monaco di Baviera grazie a una rimonta clamorosa. Occhio al sorteggio però. Allora lo Schalke 04 fu accolto da uno sghignazzamento generale e invece i tedeschi guidati in attacco da Raul umiliarono i nerazzurri al Meazza 5-2, gigioneggiando al ritorno. Attenzione quindi alle palline nell’urna anche se il risultato ottenuto sembra già bastare all’ambiente. Sognare però non costa nulla e non bisogna porsi limiti.

Il Milan è tornato grande in Europa l’8 marzo scorso. Stesse modalità dei cugini. 1-0 a San Siro e 0-0 in quel di Londra contro il Tottenham di Conte. Gli Spurs sono però sembrati poca roba e la banda Pioli in maniera gagliarda ha potuto portare a casa la qualificazione. Il tecnico degli inglesi ha provato a buttare fumo negli occhi, ma ancora una volta da favorito ha fallito in Europa. Il Milan ha sofferto un anno in meno dell’Inter. Sono infatti 11 gli anni dall’ultimo quarto di finale, nel 2012 con Massimiliano Allegri sulla panca rossonera. Il Barcellona di Messi e Guardiola sbarrò la strada al Diavolo. Il Camp Nou fu avverso, decisivo il 3-1 in Catalogna dopo lo 0-0 di Milano.

Il gol di Shevchenko nella semifinale di Champions League del 2003, ci sarà un altro derby? – Fonte milanlive.it

Ad aprile insomma nel giro di una settimana Inter e Milan si giocheranno l’accesso alla semifinale, o una contro l’altra o in due partite diverse. Non sappiamo dove arriveranno ma per ora una cosa è certa: a Milano possono godersi il risultato ottenuto. L’Italia intera attende anche il Napoli questa sera, formazione che arriva meglio al fischio di inizio della gara di ritorno. Potrebbero dunque essere tre le italiane ai quarti, come non accade da 17 anni. Aprile dolce dormire? Speriamo proprio di no, sarà sicuramente un sogno, ma ad occhi aperti.

Glauco Dusso