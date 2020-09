Prima vittoria in Serie A per lo Spezia, Udinese battuto 2-0

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Sassuolo i liguri centrano uno storico successo grazie alla doppietta di Galabinov, ancora zero punti per i friulani

Anche un mercoledì di fine settembre può diventare una serata storica per alcune piccole realtà. Per lo Spezia in particolare, la vittoria arrivata con l’Udinese nel recupero della prima giornata di Serie A rappresenta il primo successo di sempre nel massimo campionato italiano. Tre punti che fanno morale e che arrivano al termine di un match molto combattuto. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo parte subito forte lo Spezia, che dopo tre minuti va in vantaggio con Ricci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’arbitro Prontera però annulla il gol per fuorigioco dopo un rapido consulto al Var. I liguri non si demoralizzano e cercano di guadagnare campo pressando alto l’Udinese. La tattica funziona e la manovra dei friulani viene imbrigliata bene, ma lo stesso Spezia fa fatica a creare occasioni. Al minuto 29 però gli ospiti passano: Gyasi va sul fondo e crossa bene per Galabinov, che di testa è implacabile e come tre giorni fa con il Sassuolo insacca in rete. E’ 1-0. Ci si aspetta una reazione dell’Udinese, ma è lo Spezia a rendersi ancora pericoloso prima con Gyasi, fermato in uscita da Musso, poi con Deiola, che calcia alto dopo uno scambio laterale con Galabinov. Sul finale di primo tempo si vedono anche i padroni di casa, Chabot però è bravo a stoppare il diagonale di Lasagna servito in precedenza da de Paul. E’ l’ultima emozione del primo tempo, che si conclude con lo Spezia meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa l’Udinese parte con un piglio migliore, costringendo lo Spezia nella sua metà campo, ma i liguri si difendono bene. Dalle fasce piovono diversi cross per gli attaccanti friulani, che però vengono marcati con attenzione dai difensori spezzini. L’unica disattenzione è poco dopo l’ora di gioco, al 65′, quando Lasagna si libera bene in area e arriva a tu per tu con Rafael, subentrato al portiere Zoet infortunato, bravo a stoppare tutto in uscita. Due minuti più tardi però gli ospiti rimangono in dieci, con Terzi che prende il secondo giallo per un duro fallo su Forestieri. L’uomo in meno galvanizza l’Udinese, che comincia a creare occasioni in serie: Forestieri centra il palo su cross di Nestorovski al 74′, de Paul calcia a lato da 25 metri, mentre il colpo di testa di Nestorovski, a due dal termine, fa la barba al palo. Nel recupero ci provano di nuovo sia Lasagna che Ouwejan, ma Rafael si fa trovare attendo in entrambi i casi e salva il risultato. Non finisce qui, l’estremo difensore spezzino infatti al 94′ innesca Galabinov in campo aperto che davanti a Musso non sbaglia: 2-0, doppietta personale per il bomber bulgaro e primo storico successo dello Spezia in Serie A nella sua storia. Una vittoria tanto sofferta quanto meritata, contro un’Udinese che sembra solo una lontana parente della squadra che ha chiuso in bellezza lo scorso campionato e che rimane sul fondo della classifica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)