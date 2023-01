Prima offerta del Torino per Eldor Shomurodov

I granata spingono per avere l’uzbeko offrendo un prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 12. La Roma chiede l’obbligo per dare il via libera all’operazione

Il Torino, dopo la grande vittoria di ieri contro il Milan, si muove anche sul mercato per regalare a Juric dei rinforzi di qualità. Nella giornata di oggi Vagnati ha presentato alla Roma la prima offerta ufficiale per Eldor Shomurodov, attaccante che i granata seguono da diversi mesi. L’uzbeko non sta trovando spazio nel reparto offensivo di Mourinho e il Torino potrebbe essere la destinazione giusta. Al momento manca l’accordo sulla formula dato che il Toro offre 1 milione per il prestito e 12 per il diritto di riscatto mentre i giallorossi chiedono l’obbligo. Per fare posto a Shomurodov prende piede una possibile cessione di Sanabria.

Vagnati spinge anche per avere in prestito Zortea dell’Atalanta, visto l’infortunio di Lazaro. Anche il classe ’99 sta trovando poco spazio in questa stagione, dopo aver sorpreso tutti nella scorsa annata a Salerno. Il Torino ci punta forte, considerando che il ragazzo può giocare su entrambe le fasce, ma c’è sempre l’interessamento della Salernitana.

