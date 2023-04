Prima la grazia dalla Figc poi la doppietta a Empoli: che weekend Lukaku!

Finalmente sorrisi per il belga a cui la federazione toglie la squalifica in Coppa Italia, nel match del Castellani, invece, torna al gol su azione

Un weekend da ricordare per Romelu Lukaku. Ieri a Empoli ha finalmente ritrovato la rete su azione (che mancava da agosto in campionato) con una prestazione di contiana memoria. Sabato, invece, dopo che la corte sportiva aveva respinto il ricorso dell’Inter sulla sua squalifica in Coppa Italia, è arrivata la grazia della Figc. Il presidente Gravina ha voluto dare un segnale forte per la lotta al razzismo togliendo la squalifica all’attaccante nerazzurro, reo di aver risposto a cori razzisti di alcuni tifosi della curva juventina nella semifinale di andata. Mercoledì, quindi, sarà disponibile per il ritorno a San Siro. Il buonumore del belga si è riversato in campo contro l’Empoli dove sono tornati i tre punti per la Beneamata con doppietta personale e l’assist per il 3-0 di Lautaro. Ora una marcia in più per il finale di stagione: il numero 90 interista è pronto.

Glauco Dusso