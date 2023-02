Prima la grande paura, ora la speranza: Zaccheroni in lieve miglioramento

Le condizioni dell’ex allenatore rimangono serie ma dopo l’intervento per la rimozione dell’ematoma cranico cresce l’ottimismo

Alberto Zaccheroni migliora. Dopo il terribile trauma alla testa di venerdì, causato da una caduta in casa, si può guardare alle sue condizioni in maniera lievemente ottimistica. Ancora da stabilire le cause dell’evento casalingo, se accidentale o per un malore. Ricoverato nell’ospedale Bufalini di Cesena e dopo esser stato operato a causa dell’ematoma cranico, adesso è stabile, cosciente ma con la prognosi ancora riservata. Non filtrano dunque altre notizie, già sapere che lui sia vigile e in lieve miglioramento rappresenta un buon inizio. Nelle prossime ore potrebbero arrivare altri aggiornamenti sulle sue condizioni.

Glauco Dusso