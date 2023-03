Prima gioia per Chiellini in MLS, gol con dedica ad Astori

Arrivata la prima rete del difensore italiano nel campionato a stelle e strisce, in un giorno particolare per lui e per tutto il mondo del nostro pallone

Primo match della nuova stagione per Giorgio Chiellini e primo gol della sua storia in MLS. L’ex giocatore della Juventus è andato a segno portando in vantaggio i suoi Los Angeles nella sfida contro Portland. La partita cadeva il 4 marzo nel quinto anniversario della morte di Davide Astori. L’esultanza di Chiellini è stata dunque emblematica. Occhi lucidi e mano portata alla fronte nel saluto militare che già fece allora Vitor Hugo, in quel tempo alla Fiorentina, per festeggiare il gol contro il Benevento. Un evento che ha lasciato un segno indelebile in tutto l’ambiente calcistico italiano e che verrà sempre ricordato con profonda commozione. Per la cronaca il risultato finale ha visto la vittoria dei Los Angeles per 3-2.

Fonte onefootball.com

Glauco Dusso