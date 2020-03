Preview Champions: più favorite le outsider

Le big europee soffrono e le “piccole” avanzano colmando il gap da queste

Da qualche stagione a questa parte in Champions League, ma anche in Europa League, sono le cosidette “piccole” a mostrare un calcio migliore rispetto ai club più blasonati. Infatti se poi alla fine sono quest’ultimi a portare a casa il trofeo, ci sono squadre che riescono a tenere testa, quasi fino in fondo, a squadre come Barça, Real Madrid, Liverpool, ecc.

Non si tratta di una questione di uomini, ma di idee e perlopiù tattiche: infatti analizzando l’andata degli ottavi di finale di questa edizione, le squadre che fanno del gioco, dell’organizzazione e del collettivo il loro credo calcistico, sono state quelle che hanno espresso un calcio migliore, spesso mettendo in difficoltà molte big. L’identikit perfetto che accompagna l’Atalanta e che ormai si sta vedendo anche in Europa; la squadra di Gasperini tende spesso a sfruttare il campo in ampiezza con gli inserimenti senza palla degli esterni alti, i quali accompagnano l’azione e spesso mettono preziosi palloni per gli attaccanti. Caratteristiche che hanno permesso una crescita non solo dell’Atalanta, ma anche di molti dei suoi singoli: Ilicic e Zapata su tutti. Infatti, come ripete Arrigo Sacchi, non c’è crescita individuale, senza quella collettiva: una squadra che gioca bene, permette anche alle individualità di esprimersi meglio e esaltarne le loro qualità. Questo è quanto successo all’andata a San Siro e quando i nerazzurri sono un po’ calati, hanno lasciato campo agli avversari. Certo al Mestalla contro il Valencia non sarà semplice, ma avere anche questo vantaggio a favore, oltre a quello di tre gol, permette alla Dea di avere già un piede e mezzo nei quarti.

Un copione simile, lo ha seguito il Napoli, sapendo tenere molto bene testa al Barcellona di Messi, attraverso una prestazione di carattere e ad un’ottima organizzazione sia difensiva che offensiva, la quale gli ha permesso di non sfigurare e di avere qualche chance di passaggio del turno: certo al Camp Nou non sarà semplice, ma a giudicare da quanto hanno fatto vedere, gli uomini di Gattuso, sono pronti a dar battaglia fino in fondo. Carattere e organizzazione tanto care anche al Cholo Simeone, che andrà ad Anfield forte di queste basi e tenterà di difendere l’1-0 dell’andata, provando ad eliminare i campioni in carica del Liverpool.

Discorso simile, ma a parti inverse che va fatto per la Juventus: la squadra di Sarri che avrebbe dovuto fare proprio del gioco la sua arma principale, è stata surclassata da buon Lione messo molto bene in campo da Rudi Garcia. La squadra francese si presenterà in Italia forte di un vantaggio non solo numerico (1-0), ma anche psicologico e questo abbinato all’organizzazione può essere un aspetto che può far male ai bianconeri.

Dunque gioco, corsa organizzazione tecnico-tattica: in genere le squadre che a livello europeo, esprimono meglio il loro collettivo sono quelle tedesche. Passi il Bayern, che è ai massimi livelli da anni e ha strapazzato il Chelsea a casa sua e oltre questo può contare su grandi giocatori, non devono sorprendere le prestazioni di Lipsia e Borussia Dortmund. Proprio i giallo neri, hanno dato un’altra dimostrazione di quanto conti questo aspetto e l’hanno fatto contro un avversario – il Psg – che da un bel po’ viene sempre dato come una delle principali favorite della competizione, ma che puntualmente non riesce ad andare oltre i quarti di finale, nonostante gli investimenti faraonici e i giocatori in rosa. Il Dortmund sembra tornato ai livelli di quello di Klopp, che andò in finale e perse contro il Bayern nel 2013: squadra giovane, veloce e tecnica e che vede in Haaland il terminale offensivo ideale. Favre è stato capace di far coesistere insieme, talenti come Sancho, a giocatori di esperienza come Reus e Piszcek. Al Parco dei Principi ci sarà da divertirsi, con il Borussia pronto a fare la sua parte. Stesso discorso che vale per il Lipsia, capace di sbancare White Hart Lane: una squadra che è cresciuta anno dopo anno, sta lottando per il titolo in Bundesliga. Una compagine in cui oltre a Werner, il gioco corale sta facendo tornare a splendere anche Patrick Schick.

Meriterebbe un discorso a parte la sfida tra Manchester City e Real Madrid, ciò che comunque emerge, ad oggi, è come molte delle big facciano fatica ad affermarsi e si espongano al rischio eliminazione per mano di club meno blasonati, che per colmare il gap – anche con meno mezzi economici a disposizione – puntano sul gioco. Chissà che in questa edizione della Champions League, proprio club come Lipsia, Borussia Dortmund o la stessa Atalanta, non possano incantare fino in fondo, riscrivendo la storia e forse anche il modo di fare calcio e fungendo da esempio ai club più blasonati.

Fonte foto: sportmediaset.it

Leonardo Tardioli