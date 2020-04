Preud’homme: l’uomo dalle mani di ferro

Ritratto di uno dei portieri più amati tra gli anni ’70, ’80 e ’90

La sua storia nasce all’improvviso in una giornata di fine estate del 1977, quando, grazie ad un pizzico di fortuna esordì con la maglia dello Standard Liegi.

Quel giorno Christian Piot, portiere titolare di quella squadra, era infortunato ed al suo posto scese in campo Jean-Paul Crucifix con il nostro Preud’homme, appena diciottenne, felicissimo di accomodarsi in panchina.

Successe che Crucifix si fece male ed allora arrivò il momento di quel ragazzo, magro e slanciato, che pensava di aver già realizzato un sogno.

Entrò in campo e da lì in poi non uscì più: Piot fu costretto a ritirarsi a soli 31 anni, mentre Crucifix non mantenne le promesse che aveva lasciato intravedere e continuò la sua carriera nelle serie minori.

Rimase la bellezza di nove stagioni a Liegi e vinse anche due campionati ma era iniziato a sorgere qualche problema: negli ultimi due anni Michel aveva perso il posto e sembrava destinato ad una prematura fine della sua carriera.

Non fu così, per fortuna!

Preud’homme seppe rinascere dalle proprie ceneri e si trasferì, all’alba della stagione 1985/86, al Malines, dove vi rimase fino al 1994.

In quegli anni vinse: un campionato belga, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea, oltre ad imporsi come il miglior portiere del Belgio (ormai era il titolare indiscusso della nazionale) ed uno dei più apprezzati al Mondo.

Ne sa qualcosa il Milan di Scacchi, che in quegli anni vinceva tutto: durante un quarto di finale di Coppa dei Campioni, i rossoneri dominarono in lungo e largo ma ogni volta che si affacciarono nei pressi dell’area di rigori dei belgi, c’era sempre il portierone dai capelli lunghi e ricci a dire di no.

Quella sera Preud’homme fu autore di una prestazione maiuscola e soltanto ai supplementari, van Basten e Simone, riuscirono a farlo capitolare.

Praticamente era un uomo solo, a difesa di una città.

In nazionale giocò due mondiali, quello nostrano del 1990 e quello americano del 1994: in entrambe le occasioni la sua squadra si fermò agli ottavi ma nel 1994, in sole quattro partite, vinse il premio come miglior portiere del mondiale.

Proprio dopo quel mondiale ci fu il passo di addio al Malines ed a 35 anni si trasferì al Benfica, col quale in 5 anni vinse una Coppa di Portogallo.

Non era il Benfica degli anni d’oro, né quello che sarebbe rinato di lì a poco ma riuscì, come sempre, a lasciare il segno.

Fonte foto: zonacesarini.net

Firma: Alessandro Nardi