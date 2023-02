Premier League sul mercato

Piovono offerte miliardarie su Tottenham e Manchester United, mentre il Liverpool è in vendita

La notizia che fa più rumore è relativa ad Al Thani, Emiro del Qatar e già proprietario del Paris Saint-Germain, che avrebbe offerto ben 4,5 miliardi di euro per l’acquisizione del Manchester United. La cifra sembra non essere sufficiente dato che la famiglia Glazer, attuale proprietaria, chiede 6 miliardi. La news è stata diffusa dal quotidiano inglese The Guardian, il quale assicura che non ci sarebbero problemi da parte della UEFA, dato che la gestione delle due eventuali società calcistiche, PSG e Manchester United, sarebbe effettuata da due gruppi di controllo indipendenti tra loro, in modo tale da ottemperare appunto alle norme attuali. Nel frattempo negli USA, il miliardario Jahm Najafi starebbe per formulare un’offerta di 3,5 miliardi di euro per acquistare il Tottenham. Per quanto concerne il Liverpool, si dice che la società statunitense proprietaria avrebbe chiesto alle banche americane Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare acquirenti.

Fonte foto: persemprenapoli.it

Luigi A. Cerbara