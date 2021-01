Premier League: una stagione all’insegna dell’equilibrio

Con 14 squadre racchiuse in soli 11 punti, il campionato d’oltremanica quest’anno è più aperto che mai

Dimenticatevi il dominio del Liverpool lo scorso anno. Scordatevi anche la supremazia del Manchester City imposta nelle due stagioni precedenti. Quest’anno la musica sembra essere cambiata nella massima divisione inglese: Liverpool e Manchester United 33, Leicester 32, Tottenham, Manchester City, Southampton ed Everton 29; e poi ancora Aston Villa, Chelsea, West Ham ed Arsenal, tutte ad una manciata di punti dalle precedenti. Nel campionato più pazzo del mondo non c’è spazio per la noia e soprattutto non pare esservi traccia di una squadra dominante che egemonizzi la competizione: la Premier League è più aperta che mai.

La prima parte della classifica di Premier League 2020/21 aggiornata alla 17° giornata

Succede che i Reds, dopo aver dato vita ad un tentativo di fuga successivamente alla vittoria contro il Tottenham, hanno arrestato la loro corsa, vedendosi raggiungere dal Manchester United, il quale ha anche una partita da recuperare: in caso di vittoria, i Red Devils si porterebbero incredibilmente in cima alla classifica dopo più di un anno di permanenza della squadra di Jürgen Klopp.

Autrici di una sorprendente stagioni sono pure le Foxes di Brendan Rodgers, anche in questo caso, abbandonate l’immagine del Leicester tutto cuore e grinta allenato da Claudio Ranieri qualche stagione fa: il club del Leicestershire è adesso un team composto da giocatori tecnici e di qualità, guidati dall’esperienza del solito Jamie Vardy. La squadra che vinse uno storico campionato nel 2016 si gioca al momento il ruolo di terzo incomodo con gli Spurs di Mourinho, i quali – dopo un ottimo inizio di stagione – hanno vissuto un dicembre decisamente difficile. Guai a trascurare anche i Citizens, in risalita in classifica da alcune settimane, così come il sorprendente Everton dell’italiano Carlo Ancelotti.

Solo alcuni fra i migliori tecnici presenti quest’anno in Premier League

Tuttavia, come da qualche tempo a questa parte in Inghilterra, c’è anche spazio per le sorprese: ecco allora che troviamo l’Aston Villa in ottava posizione (ma con ben 2 match da recuperare). I Villains, dopo essersi salvati solamente all’ultima giornata lo scorso torneo, stanno recitando il ruolo di sorpresa del campionato al pari del Southampton di Ralph Hasenhüttl, il tecnico che appena qualche giorno fa è scoppiato in lacrime dopo aver battuto il Liverpool tra le mura amiche del St Mary’s Stadium.

L’allenatore Ralph Hasenhüttl scoppia in lacrime dopo aver battuto 1 a 0 il Liverpool di Jürgen Klopp

Se anche i Saints possono permettersi di impartire una lezione ai campioni in carica del campionato, significa che l’equilibrio regna sovrano e che – complice anche l’assenza dei tifosi negli stadi – nessuna squadra è realmente favorita, né all’interno dei singoli incontri né per la vittoria finale. La retorica calcistica ci ha ricordato sempre più spesso negli ultimi anni come la Premier League sia il “campionato più bello del mondo“; mai come quest’anno però tale affermazione era stata tanto vera.

Fonti foto: Football London, Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Calciomercato.com

Fabrizio Scarfò