Premier League – L’Everton vola in vetta, collano Liverpool e United

Un week-end sicuramente da ricordare, la classifica cambia radicalmente e le big perdono il passo

L’Everton detta legge e conquista il primo posto in solitaria – La formazione di Ancelotti è la Cenerentola di queste prima quattro giornate di campionato. James inventa, Richarlison e Calvert-Lewis trasformano queste magie in gol, una macchina perfetta che ha trovato i meccanismi giusti per puntare al vertice della classifica e giocarsela fino alla fine con le pretendenti al titolo. Ancelotti ha in pieno controllo le redini della sua squadra, che esprime al meglio il gioco e gli schemi testati in allenamento. Sul mercato i “The Toffees” si sono mossi in maniera sontuosa, coprendo al meglio qualsiasi zona del campo con nuovi acquisti mirati e pronti all’assalto alla vittoria finale. Quattro partite, quattro vittorie, con ben dodici reti messe a segno e cinque subite. Sabato c’è il derby del Merseyside contro il Liverpool, match da non perdere, che varrà il primato in classifica. Continuerà la favola? Staremo a vedere.

Ritorno al 1963 per il Liverpool – Torniamo indietro di ben 57 anni per ritrovare una sconfitta così eclatante ai danni dei Reds, era l’aprile del 1963, quando il Tottenham sconfisse la squadra di Anfield per 7-2. L’Aston Villa ha demolito nettamente i campioni in carica, grazie ad una delle migliori prestazioni, mi azzardo a dire, forse della storia del club. La squadra di Dean Smith ne mette a segno ben 7, dominando in campo su tutti i fronti, sballottolando la squadra di Klopp a destra e sinistra costringendola al definitivo ko tecnico. Al “Villa Park” l’aria che si respira è molto buona, la propria squadra ne fa 3 su 3 e si piazza alle spalle dell’Everton, che però ha una partita disputata in più. Jack Grealish è sicuramente la star di questa squadra, il faro che illumina grazie alle sue splendide giocate.

Il City perde il passo – Sicuramente non uno dei migliori inizi di stagione per la squadra di Guardiola. Dopo i cinque gol incassati nella partita contro il Leicester, i “Citizens” vengono bloccati anche dalla neopromossa Leeds di Bielsa. Il City non splende, dimostra di essere ancora una squadra appannata nel gioco e nella grinta vista negli scorsi campionati. Dopo un altro acquisto dal prezzo stellare (il difensore Ruben Dias dal Benfica per 68 milioni di euro), la squadra di Manchester ha speso quasi 500 milioni nelle ultime quattro stagioni solo per il reparto difensivo. Di certo Guardiola è stato accontentato nelle sue richieste di mercato, ma ancora manca qualcosa per superare il Liverpool di Klopp e per arrivare fino in fondo alla tanto attesa Champions League.

Bene il Tottenham, male lo United – La squadra di Mourinho conquista buonissime posizioni in classifica grazie all’eclatante 6-1 inflitto ai Red Devils. Harry Kane e Son continuano a trascinare la propria squadra sotto le ottime istruzioni del tecnico portoghese, che sappiamo molto bene, che con gli attaccanti ci sa fare, facendoli rendere al meglio. Il vero punto interrogativo per la squadra di White Hart Lane è l’ormai affermato Dele Alli, ancora una partita in panchina e subentrato solamente nella ripresa. Era un punto fermo per Pochettino che aveva puntato moltissimo sul calciatore classe 96′, adesso sembra ancora non aver creato un buon rapporto con Mourinho che preferisce tenerlo seduto in panchina. Seconda sconfitta in tre partite per il Manchester United che sembra non trovare la quadratura del cerchio. Ormai sembra tutto fatto per l’arrivo di Cavani a guidare l’attacco dei Red Devils, sperando in un miglior rendimento per il reparto offensivo, solamente cinque reti messe a segno fino ad ora. La difesa non regge e subisce colpi molto pesanti come i sei gol subiti nella partita con il Tottenham. Urgono dei rinforzi, ma soprattutto delle conferme dai leader della squadra.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: repubblica.it, sport.sky.it, 90min.com, m.calciomercato.com